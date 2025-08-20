Πολιτικά Κρήτης

Εορτολόγιο 20 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, 20 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Οσίων τριάντα επτά μαρτύρων εν Βιζύη, Οσίου Θεοχάρους Νεαπολίτου, Προφήτου Σαμουήλ, Άγίων Ρηγίνου και Ορέστη των εν Κύπρω.

Γιορτή σήμερα – Άγιος Διομήδης
Σήμερα, 20 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, εορτάζουν τα εξής ονόματα:

Ηλιόδωρος, Ηλιοδώρα, Ελεοδώρα, Έλντα,
Θεοχάρης, Θεοχαρούλα, Χαρούλα,
Σαμουήλ, Σαμουήλος, Σαμουήλης, Σαμουέλος,
Σαμουηλία, Σαμουήλα, Σαμουέλα, Σαμάνθα,
Ορέστης, Ορεστιάς, Ορεστία, Ορεστιάδα.
Προφήτης Σαμουήλ
Ο Προφήτης Σαμουήλ, τη μνήμη του οποίου τιμάει σήμερα η Εκκλησία μας, γεννήθηκε στην Αρμαθαίμ Σιφά στο όρος Εφραίμ, από τη φυλή του Λευΐ. Ήταν γιος του Ελκανά και της Άννας, η οποία ήταν στείρα και δια της προσευχής ο Θεός της χάρισε παιδί, τον Σαμουήλ, που τον αφιέρωσε στο Θεό για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της.

Ο Σαμουήλ όταν μεγάλωσε, υπηρέτησε τον Κύριο και έγινε μέγας προφήτης και κριτής του λαού δικαιότατος. Αυτός έχρισε βασιλείς, το Σαούλ και το Δαυίδ, προφήτευσε 40 χρόνια και πέθανε σε βαθιά γεράματα.

Να σημειώσουμε, επίσης, ότι ο Προφήτης Σαμουήλ συνέγραψε τα Α’ και Β’ Bασιλειών (στην εβραϊκή βίβλο τα δύο αυτά βιβλία είναι ενωμένα και φέρουν το όνομα του). Το δε κέρας του Σαμουήλ, το οποίο είχε το λάδι με το οποίο χρίστηκε βασιλέας ο Δαβίδ, βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη, στην Mονή την καλουμένη Mυριοκέρατον.

Τέλος, να αναφέρουμε ότι ο Σαμουήλ ίδρυσε το μυστηριακό τάγμα των Εσσαίων.

Άγιοι Ρηγίνος και Ορέστης «οι εν Κύπρω»
Οι Άγιοι Ρηγίνος και Ορέστης είναι άγνωστοι στους Συναξαριστές. Η μνήμη τους γινόταν στην Κύπρο, οπού υπέστησαν μαρτυρικό θάνατο από τους ειδωλολάτρες.

Κατάγονταν από τη Χαλκηδόνα (μάλλον Καρχηδόνα), όπου συνελήφθησαν από τον ηγεμόνα και διότι ήταν χριστιανοί φυλακίστηκαν. Όταν ελευθερώθηκαν κατέφυγαν στην Κύπρο, όπου, κοντά στη Λεμεσό, μαρτύρησαν για τη χριστιανική τους πίστη.

Στις γειτονιές των Χανίων, η αλληλεγγύη δεν είναι απλώς...

Ο Καραλής πανηγύρισε κάνοντας τον γύρο του θριάμβου με την ελληνική σημαία στους ώμους
