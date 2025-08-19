Πολιτικά Κρήτης

Ο Καραλής πανηγύρισε κάνοντας τον γύρο του θριάμβου με την ελληνική σημαία στους ώμους

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Εμμανουήλ Καραλής μετά την πρώτη του νίκη σε αγώνα Diamond League στη Λωζάνη, πανηγύρισε με γύρο του θριάμβου και φωτογραφίες με θαυμαστές.

Ο Εμμανουήλ Καραλής πανηγύρισε στη βροχερή Λωζάνη την πρώτη του νίκη σε αγώνα Diamond League, κάνοντας άλλη μία τρομερή εμφάνιση, όπου πέρασε τα 6 μέτρα για ενδέκατη φορά στην καριέρα του.

Μετά το επιτυχημένο άλμα του στα 6,02μ., ο αθλητής του Ολυμπιακού, φόρεσε την ελληνική σημαία και έκανε τον γύρο του θριάμβου στο κέντρο της πόλης, όπου διεξαγόταν ο αγώνας.

Δεν έλειψαν οι φωτογραφίες και τα αυτόγραφα με τους θαυμαστές, που δεν πτοήθηκαν από τη βροχή και παρακολούθησαν τη σπουδαία επίδοση του Μανόλο.

Ο Καραλής, μετά τη νίκη του στη Λωζάνη, θα αγωνιστεί στη Ζυρίχη και τον τελικό του Diamond League, όπου την επόμενη εβδομάδα (27/8) θα αντιμετωπίσει ξανά τον Αρμάντ Ντουπλάντις, που απουσίασε από τη σημερινή διοργάνωση, στην… πρόβα τζενεράλε πριν το παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο.

Την Τετάρτη (20/8), θα αγωνιστούν στο στάδιο της Λωζάνης, ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος και η Ελίνα Τζένγκο στον ακοντισμό.

Χανιά: Το Ράδιο Αμόρε 87,5 και φέτος...

0
Στις γειτονιές των Χανίων, η αλληλεγγύη δεν είναι απλώς...

Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας σε όλη τη...

0
Τι συνιστά στους πολίτες η ΕΛ.ΑΣ. Η Ελληνική Αστυνομία ενόψει...

