Χανιά: Το Ράδιο Αμόρε 87,5 και φέτος δίπλα στους Χανιώτες που έχουν ανάγκη

Από: Παπουτσάκης

Ημερομηνία:

Στις γειτονιές των Χανίων, η αλληλεγγύη δεν είναι απλώς μια λέξη, αλλά μια ζεστή αγκαλιά που φτάνει εκεί όπου υπάρχει ανάγκη.

Μήνυμα αγάπης και αλληλεγγύης έστειλαν οι ιδιοκτήτες και οι εργαζόμενοι του Ράδιο Amore 87,5 και φέτος στους συνανθρώπους μας που χρειάζονται συμπαράσταση και βιώνουν δύσκολες οικονομικές συνθήκες.

Την Τετάρτη 13 Αυγούστου, έξω από το παντοπωλείο «Περί Ορέξεως» στην οδό Αποκορώνου 38, οι ιδιοκτήτες και οι εργαζόμενοι του Ράδιο Amore 87,5 έδειξαν για ακόμη μια φορά πως η αγάπη μπορεί να πάρει χειροπιαστή μορφή και μοίρασαν με χαμόγελα και συγκίνηση 200 τσάντες με κατσίκι σε οικονομικά αδύναμες οικογένειες των Χανίων, με αφορμή τη γιορτή της Παναγίας.

Πίσω από αυτήν την εθελοντική πολυετή δράση βρίσκονται άνθρωποι που εδώ και χρόνια δίνουν τον χρόνο και την ψυχή τους για να σταθούν δίπλα στους πιο αδύναμους. Οι πρωτεργάτες της πρωτοβουλίας δεν παρέλειψαν να ευχαριστήσουν θερμά τους σταθερούς χορηγούς τους, που εμπιστεύονται τη διανομή και ενισχύουν την προσπάθεια με συνέπεια και αγάπη και βοηθούν δεκάδες οικογένειες να γιορτάσουν με αξιοπρέπεια τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας.

Ανάμεσα στους εθελοντές, ξεχώρισε και φέτος η μικρή Ελένη, που αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, βρέθηκε εκεί με την παιδική της ζωντάνια, αποδεικνύοντας ότι η προσφορά δεν έχει ηλικία και πως οι σπόροι της καλοσύνης φυτεύονται από νωρίς. Με την παιδική της αθωότητα και την καρδιά γεμάτη καλοσύνη, υπενθύμισε σε όλους πως η αλληλεγγύη ξεκινά από πολύ νωρίς – και πως ακόμη κι ένα παιδί μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Στην Κρήτη της αλληλεγγύης, αποδεικνύεται για άλλη μια φορά, πως η αξία μιας κοινωνίας δεν κρίνεται από τα λόγια, αλλά από τη φροντίδα της για τους αδύναμους συνανθρώπους μας.

Παπουτσάκης
Παπουτσάκης
