ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Είχε στην κατοχή του όπλα,φυσίγγια και ναρκωτικά

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη αλλοδαπός για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών στα Χανιά

Κατασχέθηκαν -2- όπλα , -126 – φυσίγγια και -30,6 γραμμάρια κάνναβης

Συνελήφθη χθες (14.08.2025) το πρωί από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων, 64χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Ειδικότερα στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων για την πάταξη του φαινομένου της παράνομης οπλοκατοχής της κατοχής- διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και γενικότερα την πρόληψη της εγκληματικότητας, αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποίησαν χθες (14.08.2025) έρευνα σε οικία αλλοδαπού σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 2 όπλα
• -126- φυσίγγια
• 30,6 γραμμάρια κάνναβης
• τριφτης

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αποκορώνου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Χανιά: Το Ράδιο Αμόρε 87,5 και φέτος...

0
Στις γειτονιές των Χανίων, η αλληλεγγύη δεν είναι απλώς...

Ελαφονήσι: Η καλύτερη παραλία στον κόσμο –...

0
Το Ελαφονήσι δεν είναι απλώς μια παραλία. Είναι ένα...

Χανιά: Το Ράδιο Αμόρε 87,5 και φέτος...

0
Στις γειτονιές των Χανίων, η αλληλεγγύη δεν είναι απλώς...

Ελαφονήσι: Η καλύτερη παραλία στον κόσμο –...

0
Το Ελαφονήσι δεν είναι απλώς μια παραλία. Είναι ένα...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Χανιά: Το Ράδιο Αμόρε 87,5 και φέτος δίπλα στους Χανιώτες που έχουν ανάγκη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Χανιά: Το Ράδιο Αμόρε 87,5 και φέτος δίπλα στους Χανιώτες που έχουν ανάγκη

Παπουτσάκης Παπουτσάκης -
Στις γειτονιές των Χανίων, η αλληλεγγύη δεν είναι απλώς...

Ελαφονήσι: Η καλύτερη παραλία στον κόσμο – Ξεπέρασε τη Καραϊβική και τη Πολυνησία

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Ελαφονήσι δεν είναι απλώς μια παραλία. Είναι ένα...

Ηράκλειο:Σύλληψη ατόμου για άσκοπους πυροβολισμούς

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθη ημεδαπός για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και...

Πολυαρχιερατικός Εσπερινός στην Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΠΟΛΥΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ ΣΤΟ ΒΕΡΜΙΟ 14 Αυγούστου 2025 Το απόγευμα της...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST