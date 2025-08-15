Χανιά:Είχε στην κατοχή του όπλα,φυσίγγια και ναρκωτικά

Συνελήφθη αλλοδαπός για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών στα Χανιά

Κατασχέθηκαν -2- όπλα , -126 – φυσίγγια και -30,6 γραμμάρια κάνναβης

Συνελήφθη χθες (14.08.2025) το πρωί από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων, 64χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Ειδικότερα στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων για την πάταξη του φαινομένου της παράνομης οπλοκατοχής της κατοχής- διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και γενικότερα την πρόληψη της εγκληματικότητας, αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποίησαν χθες (14.08.2025) έρευνα σε οικία αλλοδαπού σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 2 όπλα

• -126- φυσίγγια

• 30,6 γραμμάρια κάνναβης

• τριφτης

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αποκορώνου.