Ηράκλειο:Είχε στην κατοχή του ναρκωτικά,προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο αλλά δεν τα κατάφερε

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη αλλοδαπός για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών στο Ηράκλειο

Κατασχέθηκαν -287- γραμμάρια κάνναβης

Συνελήφθη χθες (14.08.2025) το απόγευμα από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου 29χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών στο Ηρακλειο.

Ειδικότερα στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου για την καταπολέμηση του φαινόμενου της διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών ουσιών , αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου εντόπισαν χθες (14.08.2025) αλλοδαπό να κινείται πεζός και επιχείρησαν να τον ελέγξουν.
Ο αλλοδαπός προσπάθησε να ματαιώσει τον έλεγχο απορρίπτοντας στο οδόστρωμα πλαστική σακούλα που κρατούσε και περιείχε ποσότητα κάνναβης και τρεπόμενος σε φυγή.

Μετά από αναζητήσεις οι αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας εντόπισαν ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον αλλοδαπό και κατέσχεσαν -287- γραμμάρια κάνναβης.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
