Στα Χανιά για τον Δεκαπενταύγουστο ο Κυριάκος Μητσοτάκης- Μήνυμα στήριξης προς τις ένοπλες δυνάμεις και την Πυροσβεστική

Τον τόπο καταγωγής του επέλεξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να γιορτάσει τον Δεκαπενταύγουστο.

Ο πρωθυπουργός βρέθηκε στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, στις Κορακιές Χανίων, συνοδεία της συζύγου του, Μαρέβας.

Η Ιερά Μονή ήταν από νωρίς γεμάτη με κόσμο που θέλησε σήμερα να γιορτάσει την κοίμηση της Θεοτόκου. Ο Κ. Μητσοτάκης και η σύζυγός του, έφτασαν στη Μονή λίγο πριν τις 10:00 το πρωί, για να παρακολουθήσουν και εκείνοι τη λειτουργία.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ιερά Μονή, ο Πρωθυπουργός μίλησε και για τον αγώνα των ενόπλων δυνάμεων και των στελεχών της Πυροσβεστικής, αφιερώνοντας σε εκείνους τη σημερινή ημέρα:

«Σήμερα αναλογιζόμαστε και παίρνουμε δύναμη από την Παναγία, για να αντιμετωπίσουμε τόσο τις προσωπικές μας, όσο και τις συλλογικές δυσκολίες.

Η μέρα σήμερα είναι αφιερωμένη σε όσους αγωνίζονται για να μας κρατούν ασφαλείς. Στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων στους αγωνιστές της Πυροσβεστικής αλλά και σε όλους όσοι κάθε μέρα δίνουν τον άνισο και δύσκολο αγώνα της κλιματικής κρίσης.

Εύχομαι χρόνια πολλά στην πατρίδα μας, σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες».https://flashnews.gr/