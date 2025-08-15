ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Το μήνυμα Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου για τον Δεκαπενταύγουστο

Με αφορμή τη μεγάλη γιορτή του Δεκαπενταύγουστου, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, Βασίλης Κεγκέρογλου, στέλνει το ακόλουθο μήνυμα:

«Η Κοίμηση της Θεοτόκου είναι μια μέρα βαθιάς κατάνυξης και ελπίδας για τον ελληνισμό και την Ορθοδοξία, είναι το Πάσχα του καλοκαιριού. Η Παναγία, σύμβολο αγάπης και στοργής, αποτελεί το αιώνιο καταφύγιο του λαού μας, όπου όλοι αναζητούμε παρηγοριά, δύναμη και πίστη για ένα καλύτερο αύριο.

Αυτή η μεγάλη γιορτή ας μας υπενθυμίσει τη σημασία της ενότητας, της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς. Μέσα από την πίστη μας, ας βρούμε την έμπνευση να εργαστούμε όλοι μαζί για την πρόοδο του τόπου μας, διατηρώντας ζωντανές τις αξίες και τις παραδόσεις μας.

Εύχομαι από καρδιάς σε όλες και όλους χρόνια πολλά, με υγεία, ευτυχία και προκοπή.

Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες!».

