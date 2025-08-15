ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Σύλληψη ατόμου για διασπορά ψευδών ειδήσεων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια , διασπορά ψευδών ειδήσεων και παραβάσεις Νομοθεσίας περί όπλων στο Ρέθυμνο

Συνελήφθη χθες (14.08.2025) σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης , 53χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια ,διασπορά ψευδών ειδήσεων και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στα πλαίσια εξακρίβωσης πληροφοριών σχετικά με ημεδαπό, ο οποίος ανάρτησε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης βίντεο στο οποίο αναφέρει ότι έχει συγκροτήσει ομάδα και πραγματοποιεί περιπολίες για εντοπισμό εμπρηστών διασπείροντας ψευδείς ειδήσεις και προκαλώντας και διεγείροντας τους πολίτες σε διάπραξη αδικημάτων που εκθέτουν σε κίνδυνο την δημόσια τάξη ,αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας τον εντόπισαν και σχηματίσθηκε σε βάρος του σχετική δικογραφία.

Επίσης στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι.
Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

Το μήνυμα Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου...

0
Με αφορμή τη μεγάλη γιορτή του Δεκαπενταύγουστου, ο Δήμαρχος...

Στα Χανιά για τον Δεκαπενταύγουστο ο Κυριάκος...

0
Ο πρωθυπουργός βρέθηκε στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, στις...

Το μήνυμα Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου...

0
Με αφορμή τη μεγάλη γιορτή του Δεκαπενταύγουστου, ο Δήμαρχος...

Στα Χανιά για τον Δεκαπενταύγουστο ο Κυριάκος...

0
Ο πρωθυπουργός βρέθηκε στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, στις...
Το μήνυμα Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου για τον Δεκαπενταύγουστο
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
