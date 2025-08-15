Δήμος Μαλεβιζίου:Τη μνήμη των νεκρών της γερμανικής κατοχής τίμησαν στον Καμαριώτη

Σε μια σεμνή τελετή παρουσία συγγενών των θυμάτων, εκπροσώπων αρχών, φορέων και κατοίκων του χωριού, ο Δήμος Μαλεβιζίου η Τοπική Κοινότητα Καμαριώτη και ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού, τίμησαν τη μνήμη των εκτελεσθέντων από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής ανήμερα της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Στο χαιρετισμό της η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Μαλεβιζίου Χρύσα Λυρώνη αναφέρθηκε στη θυσία των κατοίκων του Καμαριώτη, το βαρύ φόρο αίματος που πλήρωσε ο τόπος στους κατακτητές και τα διδάγματα της ιστορίας που παραμένουν επίκαιρα