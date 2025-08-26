Πολιτικά Κρήτης

SKY express : Καμία ακύρωση πτήσεων στις 28 Αυγούστου 2025, μόνο ενδεχόμενες προσαρμογές στις ώρες αναχώρησης.

Η SKY express ενημερώνει τους επιβάτες που έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 ότι έχει ανακοινωθεί 4ωρη στάση εργασίας (09:30-13:30) των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας της ΑΔΕΔΥ.

Μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, η SKY express διαβεβαιώνει ότι δεν θα υπάρξουν ακυρώσεις πτήσεων. Σε περίπτωση που η στάση εργασίας τελικά πραγματοποιηθεί, ενδέχεται να υπάρξουν μόνο προσαρμογές στην ώρα αναχώρησης ορισμένων πτήσεων, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Σε αυτή την περίπτωση, θα υπάρξει αντίστοιχη ενημέρωση στο www.skyexpress.com και όλοι οι επιβάτες που επηρεάζονται θα λάβουν email με τη νέα ώρα αναχώρησης.

