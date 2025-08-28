Πολιτικά Κρήτης

Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Η παράσταση «Στση Κρήτης το ντουκιάνι» στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Την Πέμπτη 28 Αυγούστου στις 21:00, με ελεύθερη είσοδο

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας και το Παραδοσιακό Εργαστήρι Χορού, προσκαλούν το κοινό σε μια ξεχωριστή μουσικοχορευτική παράσταση με τίτλο «Στση Κρήτης το ντουκιάνι», την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου.

Η έναρξη είναι προγραμματισμένη για τις 21:00 και η είσοδος είναι ελεύθερη.

Πρόκειται για μια βραδιά αφιερωμένη στην κρητική παράδοση, όπου η μουσική, ο χορός και το θέατρο ενώνονται σε ένα γλέντι άλλης εποχής.

Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να «ταξιδέψουν», στον κόσμο της κρητικής μουσικής και παράδοσης, μέσα από μια αυθεντική καλλιτεχνική εμπειρία, γεμάτη μεράκι και αγάπη για τον πολιτισμό του τόπου μας.

Τη διδασκαλία και την καλλιτεχνική επιμέλεια της παράστασης έχουν αναλάβει οι Γιώργος, Ειρήνη και Λευτέρης Κουγιουμουτζής, μαζί με τη Μαρία Τριτσάρη, ενώ τα κοστούμια και τις παραδοσιακές φορεσιές επιμελούνται οι Άκης Καλλιάδης και Μαρία Τριτσάρη. Τη σκηνοθεσία του θεατρικού μέρους υπογράφει ο Δομήνικος Ταβερναράκης και τα κείμενα οι Νίκος Γρηγοράκης και Κώστας Λαγουδιανάκης.

Στη μουσική συμμετέχουν ο Βαγγέλης Βαρδάκης στο βιολί και στο τραγούδι, ο Κώστας Αβυσσινός στο λαούτο και στο τραγούδι, ο Γιάννης Γιαννουλάκης στη λύρα και στο τραγούδι, ο Νίκος Σφηνιάς στο λαούτο και στο τραγούδι, ο Γιάννης Χαρκούτσης στα κρουστά και ο Κώστας Κουγιουμουτζής στο λαούτο και στην ασκομαντούρα.

Την παράσταση θα πλαισιώσουν, μικροί και μεγάλοι μαθητές του Παραδοσιακού Εργαστηρίου Χορού καθώς και η Θεατρική Ομάδα του Εργαστηρίου.

 

