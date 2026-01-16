Χανιά:Παρουσίαση παραμυθιού της Αρτέμιδος Πλανάκη

Παρουσίαση παραμυθιού της Αρτέμιδος Πλανάκη με τίτλο

«Η Aρετούλα στη χώρα των Γκρι-Γκρι», την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

στις 11:00 πμ στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων