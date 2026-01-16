Ηράκλειο:Νέο εκτελεστικό σχήμα στο Δήμο Μαλεβιζίου – Αναγνώριση, Ανανέωση Εμπειρία το τρίπτυχο που υπηρετεί

Η μάχη για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών με όλα τα διαθέσιμα όπλα, η επιτάχυνση της εκτέλεσης των έργων, καθώς αντίστοιχα και η δημοπράτηση νέων, ο προγραμματισμός διεκδίκησης νέων χρηματοδοτήσεων, όπως και μια αποτελεσματική όσο και δίκαιη διοικητική αναδιάρθρωση που θα υπηρετεί τους στόχους αυτούς, βρίσκονται στο επίκεντρο του ανασχηματισμού της Δημοτικής Αρχής Μαλεβιζίου.

Το νέο εκτελεστικό σχήμα έρχεται να υπηρετήσει με κάθε διαθέσιμο μέσο την αποτελεσματική επίλυση των καθημερινών ζητημάτων και την ικανοποίηση των καθημερινών αναγκών των πολιτών στα πλαίσια του οραματικού στόχου για ένα Μαλεβίζι ανθεκτικό, σύγχρονο και βιώσιμο για τους ανθρώπους, τις επιχειρήσεις και το περιβάλλον.

Ο ανασχηματισμός συνθέτει μια αναδιάταξη δυνάμεων με άξονες την ανανέωση, την αναγνώριση και την εμπειρία, στη βάση των αρχών της δίκαιης αξιοποίησης, της εναλλαγής και των νέων ευκαιριών αναφορικά με το στελεχιακό δυναμικό.

Το κέντρο βάρους πέφτει κυρίως στην καθημερινότητα, αφού το προηγούμενο διάστημα έχουν δρομολογηθεί εμβληματικά έργα και πολιτικές που αλλάζουν τη ζωή των πολιτών και δίνουν το στίγμα για το νέο Μαλεβίζι που γεννιέται.

Πάνω σε αυτές τις δομικές αλλαγές (Μεγάλη ανάπλαση Βενιζέλου, βιώσιμη αστική κινητικότητα, παύση λειτουργίας εργοστασίου ΔΕΗ, υλοποίηση πολεοδομικού σχεδιασμού και ειδικού πολεοδομικού, αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και ενισχύσεων, χτίζονται η ευαισθησία απέναντι στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού,

η αναβάθμιση της ποιότητας δημόσιων αγαθών όπως είναι η παιδεία, η προσβασιμότητα και ο πολιτισμός σε όλο το εύρος των παρεμβάσεων, η προοπτική για τη νέα γενιά, την εργασία και την επιχειρηματικότητα, η αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού, η ασφάλεια των πολιτών, η στήριξη του πρωτογενούς τομέα,

η δίκαιη ενεργειακή μετάβαση αλλά και ο προγραμματισμός ως βάση προσέλκυσης ανταγωνιστικών προγραμμάτων, νέων χρηματοδοτήσεων καθώς και η συνολική κοινωνική ανάπτυξη του Δήμου. Αυτά συνθέτουν τους στόχους για μια κοινωνία με ποιότητα ζωής και ευημερία για όλους.

Η απόφαση του Δημάρχου Μαλεβιζίου ορίζει αντιδημάρχους τους εξής:

1. Τον Ευάγγελο Παρασύρη, ως καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών & Χωροταξικού Σχεδιασμού.

2. Τον Εμμανουήλ Βίστη, ως καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας & Ποιότητας Ζωής.

3. Τον Ιωάννη Μαρή, ως καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων & Πολιτικής Προστασίας.

4. Την Μαρίνα – Δέσποινα Βογιατζή, ως καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Παιδείας & Ενεργού Γήρανσης.

5. Τον Αναστάσιο Λιαδάκη, ως καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Διοίκησης & Επιχειρηματικότητας.

6. Τον Εμμανουήλ Πατεράκη, ως καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Νέας Γενιάς, Κοινωνικής Πολιτικής & Αθλητισμού.

7. Τον Γεώργιο Βασίλειο Λάρρυ Πετούση, ως καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού.

8. Τον Θεοφάνη Κοκκινάκη, ως καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Υδάτινων Πόρων, Τοπικών Κοινοτήτων, Πρωτογενούς Τομέα & Πρασίνου.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, στα καθήκοντά του τον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων & Πολιτικής Προστασίας, κ. Ιωάννης Μαρής.

• Ο Αρης Σαλούστρος προτείνεται ως νέος πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ. Μαζί του ως αντιπρόεδρος ο Μενέλαος Σκουλούδης.

• Τη θέση ως πρόεδρος της ΜΑΕΔΗΜ θα συνεχίσει να υπηρετεί ο Γρηγόρης Περυσινάκης, ο οποίος θα λειτουργεί και ως εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για θέματα της Δημοτικής Κοινότητας Τυλίσου με βάση την απόφαση του Δημάρχου.

• Ο τομέας του Πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού παραμένει στις αρμοδιότητες της Χρύσας Λυρώνη από τη θέση της εντεταλμένης δημοτικής συμβούλου.

Τέλος, ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας εκτός από τα καθήκοντα των κεντρικών αποφάσεων και του συντονισμού ολόκληρου του Δημοτικού Έργου, θα έχει την εποπτεία του τμήματος Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Διαφάνειας, ως τομέα που άπτεται της τεχνολογικής εξέλιξης και του εκσυγχρονισμού του Δήμου και των υπηρεσιών του συνολικά.

Επίσης θα εποπτεύει τα σημαντικά ζητήματα της Δημοτικής Κοινότητας Κρουσώνα, μιας κοινότητας με ειδικά χαρακτηριστικά, ανάγκες και προοπτικές.

Μετά την παραίτηση του Μανόλη Πατεράκη από τη θέση του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγη παμψηφεί στη θέση του ο Μενέλαος Σκουλούδης.

Η αξιοποίηση όλων των στελεχών, η εναλλαγή, η ανανέωση αλλά και το απόθεμα εμπειρίας καθώς και η συνεκτικότητα της ομάδας αποτέλεσαν τους άξονες για τη διαμόρφωση του νέου εκτελεστικού επιτελείου του Δήμου Μαλεβιζίου. Στη σκέψη του Δημάρχου Μενέλαου Μποκέα, ο υψηλότερος στόχος και προτεραιότητα ήταν και παραμένει η βελτίωση της ποιότητας ζωής, η βιωσιμότητα και η προοπτική του Δήμου στο μέλλον.