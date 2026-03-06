Χανιά:Προβολή της ταινίας του Aleksandar Petrovic με τίτλο «Συνάντησα και Ευτυχισμένους Τσιγγάνους»στο Πνευματικό Κέντρο

«Συνάντησα και Ευτυχισμένους Τσιγγάνους» (1967, 94’)
Το φιλμ του Aleksandar Petrovic, «Συνάντησα και Ευτυχισμένους Τσιγγάνους» (1967, 94’), θα προβληθεί την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, ώρα 8.00 μ.μ. στο πλαίσιο του κύκλου “έξι ταινίες του κλασικού κινηματογράφου”, που διοργανώνει ο Σύλλογος Εθελοντικής Προσφοράς Καθηγητών και Φίλων «Πολυδράση», με την αρωγή της Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, του Πνευματικού Κέντρου Χανίων και του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό.
Συντελεστές:
Σκηνοθεσία: Aleksandar Petrovic
Σενάριο: Aleksandar Petrovic
Μουσική: Aleksandar Petrovic
Φωτογραφία: Tomislav Pinter
Μοντάζ: Mirjana Mitic
Σκηνικά: Veljko Despotovic
Λίγα λόγια για την υπόθεση:
Η τσιγγάνικη κοινότητα του Σόμπορ, στη γιουγκοσλαβική Βοϊβοντίνα, αναστατώνεται όταν ο Μπόρα, που είναι παντρεμένος, ερωτεύεται τη Τίσα, την οποία ο πατέρας της προορίζει για γάμο με έναν νεαρό τσιγγάνο.