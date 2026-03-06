Αναζήτηση
Χανιά:Προβολή της ταινίας του Aleksandar Petrovic με τίτλο «Συνάντησα και Ευτυχισμένους Τσιγγάνους»στο Πνευματικό Κέντρο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

«Συνάντησα και Ευτυχισμένους Τσιγγάνους» (1967, 94’)

Το φιλμ του Aleksandar Petrovic, «Συνάντησα και Ευτυχισμένους Τσιγγάνους» (1967, 94’), θα προβληθεί την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, ώρα 8.00 μ.μ. στο πλαίσιο του κύκλου “έξι ταινίες του κλασικού κινηματογράφου”, που διοργανώνει ο Σύλλογος Εθελοντικής Προσφοράς Καθηγητών και Φίλων «Πολυδράση», με την αρωγή της Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, του Πνευματικού Κέντρου Χανίων και του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό.

Συντελεστές:
Σκηνοθεσία: Aleksandar Petrovic
Σενάριο: Aleksandar Petrovic
Μουσική: Aleksandar Petrovic
Φωτογραφία: Tomislav Pinter
Μοντάζ: Mirjana Mitic
Σκηνικά: Veljko Despotovic

Λίγα λόγια για την υπόθεση:
Η τσιγγάνικη κοινότητα του Σόμπορ, στη γιουγκοσλαβική Βοϊβοντίνα, αναστατώνεται όταν ο Μπόρα, που είναι παντρεμένος, ερωτεύεται τη Τίσα, την οποία ο πατέρας της προορίζει για γάμο με έναν νεαρό τσιγγάνο.

