Μητσοτάκης: Εκλογές με μία μόνο κάλπη – Το δίπλωμα οδήγησης Τσίπρα, ο αδιανόητος Σαμαράς

Ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να καταδείξει σιγουριά και σταθερότητα του ιδίου και της κυβέρνησή του στις δύσκολες εποχές εν μέσω πολέμων και με την απειλή της οικονομικής ύφεσης να βρίσκεται προ των πυλών

Τους άξονες των διλημμάτων για τις επερχόμενες εκλογές παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνοντας παράλληλα μήνυμα προς τον Αντώνη Σαμαρά ότι είναι αδιανόητο να σκέφτεται ότι θα βλάψει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία.

Στο τέλος της τετραετίας οι εκλογές

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε να προτάξει για μία ακόμα φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν προς το τέλος της τετραετίας φροντίζοντας όμως παράλληλα να απαριθμήσει μία σειρά κινδύνων που απειλούν τη χώρα είτε αυτοί προέρχονται από τη διεθνή αστάθεια είτε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης εστιάζοντας ιδιαίτερα στον Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρωθυπουργός προχώρησε ένα ακόμα βήμα στις σκέψεις του δείχνοντας πώς έχει ήδη ανοίξει τον δρόμο προς την κάλπη με τον ίδιο και την κυβέρνησή του να εμφανίζονται με πρόγραμμα, με σχέδιο και με προαποφασισμένη πρόθεση να δώσουν προτεραιότητα στο οικογενειακό εισόδημα και την ελάφρυνση κατηγοριών επαγγελματιών και μισθωτών για τους οποίους παραδέχθηκε ότι θα μπορούσαν να γίνουν και περισσότερα.

Με όχημα της σταθερότητα και τη σιγουριά

Η βασική αίσθηση της νέας τηλεοπτικής εμφάνισης του Κυριάκου Μητσοτάκη, στη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον ANT1 είναι ότι επιχείρησε να καταδείξει τη σιγουριά και τη σταθερότητα που αποπνέει ο ίδιος και η κυβέρνησή του στις δύσκολες εποχές που ζει ο πλανήτης εν μέσω πολέμων και με την απειλή της οικονομικής ύφεσης να βρίσκεται προ των πυλών.

Για τον Νίκο Ανδρουλάκη

Στο ίδιο μοτίβο έθεσε απέναντί του το σύνολο της αντιπολίτευσης με ιδιαίτερες αναφορές τόσο στον Αλέξη Τσίπρα όσο και στον Νίκο Ανδρουλάκη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο σημείο περί πιθανής μετεκλογικής συνεργασίας λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δε δέχεται να συνεννοηθεί ακόμα και στα σοβαρά θέματα της Συνταγματικής αναθεώρησης.

Για τον Αλέξη Τσίπρα

Για τον Αλέξη Τσίπρα ο πρωθυπουργός επέλεξε έναν απλοποιημένο συμβολισμό παραλληλίζοντας την πρόθεσή του να επανέλθει στο προσκήνιο με κάποιον που του έχουν πάρει το δίπλωμα τρεις φορές.

Ο τρόπος αυτός προσθέτει μία ακόμα φράση που θα συζητηθεί μετά από εκείνη που χρησιμοποίησε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας «ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις τρεις τη νύχτα».

Οπως είπε χαρακτηριστικά «αν σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο; Η απάντηση είναι όχι. Του κ. Τσίπρα τρεις φορές «τού πήραν το δίπλωμα» οι Έλληνες πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούργιο κόμμα, θέλει να οδηγήσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας. Έτσι δεν είναι;» αναρωτήθηκε.

Για επαναληπτικές εκλογές

Σχετικά με την πιθανότητα να διενεργηθούν επαναληπτικές εκλογές στην περίπτωση που η ΝΔ δε θα έχει αυτοδυναμία τόνισε ότι «μία πρέπει να είναι η κάλπη, αν δε θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες – Τη Δευτέρα των εκλογών η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση, αλλά τελικός κριτής είναι ο ελληνικός λαός – Αυτή τη στιγμή δυνατότητα συνεργασίας δε φαίνεται να υπάρχει – με το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει συνεννόηση ούτε για το Σύνταγμα και τις ανεξάρτητες αρχές».

Για τις συνεργασίες

Ωστόσο, νέα δεδομένα στο τραπέζι βάζει και η ξεκάθαρη τοποθέτησή του ότι συνεργασίες εκ δεξιών δεν μπορούν να προκύψουν χωρίς να θέλει να εξηγήσει περισσότερα απ αυτού του ζητήματος καθώς πέραν του κόμματος του κ.Βελόπουλου υπάρχουν σήμερα κι άλλα και ενδεχομένως άλλο ένα του Αντώνη Σαμαρά.

Η «δεύτερη ευκαιρία» Σαμαρά

Την πόρτα την έκλεισε πάντως και ιδιαίτερα για τον πρώην πρωθυπουργό επέλεξε να σχολιάσει δεικτικά τη «δεύτερη ευκαιρία» που του έδωσε ο ελληνικός λαός όταν τον εξέλεξε πρωθυπουργό, «δείχνοντας» χωρίς να το αναφέρει ρητά ότι την πρώτη φορά ο κ. Σαμαράς είχε κάνει ξανά δικό του κόμμα εκτός ΝΔ με την Πολιτική Άνοιξη.

Το αδιανόητο βήμα

Για τον Αντώνη Σαμαρά είπε: «Ήταν ένας καλός Πρωθυπουργός που πήγε τη χώρα μπροστά σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, ήμουν Υπουργός του – Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε Πρωθυπουργό – εύχομαι να μη διαψευστώ.

Το κακό στη ΝΔ

Αν πιστεύει αυτά που λέει για την εξωτερική πολιτική προφανώς δεν υπάρχει περιθώριο να γεφυρωθεί το χάσμα – Εύχομαι ότι θα πρυτανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι είναι κακό και για την υστεροφημία του να κάνει ζημιά στην παράταξη».

Τα εθνικά θέματα και οι αδικίες στην προκαταβολή φόρου

O Κυριάκος Μητσοτάκης υπεραμύνθηκε της πολιτικής του στα εθνικά θέματα και ιδιαίτερα απέναντι στην Τουρκία ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξετάσει διόρθωση αδικιών και σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις όπως είναι η αδιανόητα υψηλή προκαταβολή φόρου, που στερεύει τη ρευστότητα κυρίως σε δύσκολες εποχές λέγοντας ότι θα τα εξετάσει στο τέλος του καλοκαιριού ανάλογα με τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας.