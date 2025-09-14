Χανιά:Σύλληψη δύο ατόμων με όπλα και ζωοκλοπή

Συνελήφθησαν 2 ημεδαποί για τα κατά περίπτωση αδικήματα της νομοθεσίας περί όπλων και της Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής στα Χανιά

Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων -8- όπλα ,-143 -φυσίγγια και -13- κάλυκες

Συνελήφθησαν χθες (13.09.2025) από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων -2- ημεδαποί (62χρονος και 22χρονος) κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα των παραβάσεων της νομοθεσίας περί όπλων και της αστυνομικής διάταξης περί ζωοκλοπής, στα Χανιά.

Ειδικότερα μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκαν χθες (13.09.2025) το πρωί έρευνες σε οικίες και ποιμνιοστάσια δύο ημεδαπών σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχεθήκαν συνολικά :

• Πιστόλι με γεμιστήρα

• -3- πολεμικά τυφέκια

• -2- κυνηγετικά όπλα

• -2- αεροβόλα όπλα

• 143 φυσίγγια

• Κάνη πολεμικού όπλου

• -13- κάλυκες

• -2- γεμιστήρες

Επίσης σε βάρος του ενός ημεδαπού σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβάσεις της αστυνομικής διάταξης περί ζωοκλοπής λόγω έλλειψης πινακίδας και αδυναμίας συγκέντρωσης του ποιμνίου.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.