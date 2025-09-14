ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Σύλληψη δύο ατόμων με όπλα και ζωοκλοπή

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθησαν 2 ημεδαποί για τα κατά περίπτωση αδικήματα της νομοθεσίας περί όπλων και της Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής στα Χανιά

Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων -8- όπλα ,-143 -φυσίγγια και -13- κάλυκες

Συνελήφθησαν χθες (13.09.2025) από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων -2- ημεδαποί (62χρονος και 22χρονος) κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα των παραβάσεων της νομοθεσίας περί όπλων και της αστυνομικής διάταξης περί ζωοκλοπής, στα Χανιά.

Ειδικότερα μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκαν χθες (13.09.2025) το πρωί έρευνες σε οικίες και ποιμνιοστάσια δύο ημεδαπών σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχεθήκαν συνολικά :

• Πιστόλι με γεμιστήρα
• -3- πολεμικά τυφέκια
• -2- κυνηγετικά όπλα
• -2- αεροβόλα όπλα
• 143 φυσίγγια
• Κάνη πολεμικού όπλου
• -13- κάλυκες
• -2- γεμιστήρες

Επίσης σε βάρος του ενός ημεδαπού σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβάσεις της αστυνομικής διάταξης περί ζωοκλοπής λόγω έλλειψης πινακίδας και αδυναμίας συγκέντρωσης του ποιμνίου.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ρέθυμνο: Κινητοποίηση στις αρχές για την εξαφάνιση...

0
Συναγερμός έχει σημάνει στο Ρέθυμνο για την εξαφάνιση ενός...

Άλμα τιμών στο ελαιόλαδο, έφτασε στα 4,70...

0
Αν και είμαστε στον Σεπτέμβριο παραμένει αυξημένο το εμπορικό...

Ρέθυμνο: Κινητοποίηση στις αρχές για την εξαφάνιση...

0
Συναγερμός έχει σημάνει στο Ρέθυμνο για την εξαφάνιση ενός...

Άλμα τιμών στο ελαιόλαδο, έφτασε στα 4,70...

0
Αν και είμαστε στον Σεπτέμβριο παραμένει αυξημένο το εμπορικό...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Άλμα τιμών στο ελαιόλαδο, έφτασε στα 4,70 ευρώ στην Κρήτη, 5,10 και 5,20 ευρώ στην Λακωνία
Επόμενο άρθρο
Ρέθυμνο: Κινητοποίηση στις αρχές για την εξαφάνιση ενός 21χρονου – Έφυγε από το σπίτι και δεν επέστρεψε
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST