Άλμα τιμών στο ελαιόλαδο, έφτασε στα 4,70 ευρώ στην Κρήτη, 5,10 και 5,20 ευρώ στην Λακωνία

Αν και είμαστε στον Σεπτέμβριο παραμένει αυξημένο το εμπορικό ενδιαφέρον για το ελαιόλαδο της περσινής χρονιάς λίγο πριν το ξεκίνημα της νέας συγκομιδής ελαιοκάρπου.

Αυτό είναι θετικό γιατί μειώνονται τα αποθέματα και αδειάζουν οι δεξαμενές για να αποθηκευτεί το ελαιόλαδο της νέας χρονιάς.

Εμπορική συμφωνία στην Κρήτη είχαμε για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με τιμή παραγωγού στα 4,70 ευρώ.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μοχού του Ηρακλείου ακολουθώντας ανακοίνωσε, την Τετάρτη (10 Σεπτεμβρίου 2025), διαγωνισμό πώλησης έξτρα παρθένου ελαιολάδου εσοδείας 2024-2025, 30 τόνων, οξύτητας 0,25.

Ο κ. Μανώλης Ζερβάκης, πρόεδρος στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μοχού, ανέφερε στον ΑγροΤύπο ότι «ο διαγωνισμός κυρήχθηκε άγονος επειδή οι τιμές που κατατέθηκαν από τους εμπόρους ήταν σε χαμηλά επίπεδα.

Στην συνέχεια όμως προχωρήσαμε σε απευθείας διαπραγμάτευση και δόθηκε τιμή στα 4,70 ευρώ το κιλό. Μετά από αυτή την πώληση ο συνεταιρισμός δεν εχει άλλα περσινά αποθέματα. Από τα μέσα Νοεμβρίου θα ξεκινήσουμε στην περιοχή την φετινή συγκομιδή και θα κορυφωθεί το Δεκέμβριο.

Στην περιοχή μεγάλο πρόβλημα είναι η ξηρασία και αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά την φετινή παραγωγή γιατί οι ελαιώνες είναι ξηρικοί. Αποτέλεσμα να έχουμε πρόβλημα καρπόπτωσης αλλά παράλληλα και αυξημένους πληθυσμούς του δάκου λόγω των καιρικών συνθηκών που έχουμε και της υψηλής υγρασίας.

Μια καλή χρονιά παράγουμε 400 τόνους ελαιόλαδο αλλά φέτος δεν αναμένεται να κάνουμε ούτε 50 τόνους. Επειδή αναμένουμε φέτος μειωμένη παραγωγή δεν συμφέρει οικονομικά πολλούς παραγωγούς να κάνουν έξοδα φυτοπροστασίας. Επίσης τα μεροκάματα είναι υψηλά περίπου 60 έως 80 ευρώ αλλά έχουμε και έλλειψη εργατών γης. Ούτε για το ελαιοτριβείο του συνεταιρισμού δεν μπορούμε να βρούμε εργάτες».

Παράλληλα όμως έχουμε εμπορικές πράξεις για πώληση ελαιολάδου και στην Λακωνία κυρίως από Ιταλούς.

Ο κ. Παναγιώτης Βαρελάς, πρόεδρος στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Βλαχιώτη, ανέφερε στον ΑγροΤύπο ότι «πρόσφατα κάναμε εμπορική συμφωνία για πώληση δύο βυτίων έξτρα παρθένου ελαιολάδου, εσοδείας 2024-2025, στην τιμή των 5,10 ευρώ το κιλό.

Το ελαιόλαδο πάει για την Ιταλία. Έχουμε σαν συνεταιρισμός ακόμη 250 τόνους περσινό απόθεμα. Όσον αφορά τη νέα συγκομιδή στην περιοχή μας αναμένεται να κυμανθεί στα ίδια ή λίγο παραπάνω σε σχέση με την περσινή παραγωγή. Αντίθετα η χώρα μας αναμένεται να έχει μειωμένη παραγωγή. Υπάρχει πρόβλημα με αυξημένους πληθυσμούς του δάκου και οι παραγωγοί προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν».

Την Πέμπτη (11/9/2025) είχαμε μια ακόμη πώληση ελαιολάδου στην Λακωνία σε ακόμη υψηλότερη τιμή στην περιοχή της Μεταμόρφωσης.

Όπως δηλώνει στον ΑγροΤύπο ο κ. Γιάννης Λάγγης, πρόεδρος στον Ελαιουργικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Μεταμόρφωσης, αναφέρει στον ΑγροΤύπο ότι «πουλήσαμε ένα βυτίο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο στην τιμή των 5,20 ευρώ το κιλό. Το προϊόν έφυγε για εξαγωγή στην Ιταλία. Όλο το προηγούμενο διάστημα μιλούσαν για τις χαμηλές τιμές παραγωγού στο ελαιόλαδο, που δεν ήταν βιώσιμες λόγω του υψηλού κόστους καλλιέργειας.

Τώρα όμως που έχουμε αυξημένη ζήτηση και αυξήθηκαν οι τιμές κανείς δεν μιλάει. Επίσης κανείς δεν αναφέρεται στην χώρα μας γιατί η τιμή του ελαιολάδου στο ράφι είναι τριπλάσια σε σχέση με την τιμή που έχει στο χωράφι. Για φέτος η περιοχή μας λόγω καιρικών συνθηκών θα έχει πολύ μειωμένη παραγωγή ελαιολάδου. Προβλέπω ότι θα έχουμε περίπου το 35% της φετινής παραγωγής. Ευτυχώς όμως δεν έχουμε προβλήματα με το δάκο. Στην περιοχή μας η συγκομιδή για το αγουρέλαιο ξεκινά από τα τέλη Οκτωβρίου».

