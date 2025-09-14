Ρέθυμνο:Ο Θεατρικός Περίπλους επιστρέφει δυναμικά για τη νέα θεατρική σεζόν!

Μετά από τις άκρως επιτυχημένες παραστάσεις του στις αρχές του καλοκαιριού, το «Εγώ κι Εσύ», που παραστάθηκε υπό τη σκηνοθετική μαεστρία της Μαρίας Καντιφέ, για 2η φορά στην Ελλάδα και για 1η φορά στην Κρήτη από τον Θεατρικό Περίπλου, επιστρέφει αυτό τον Νοέμβριο για να καταπλήξει και να συγκινήσει ξανά.

Το κοινό δεν σταμάτησε να εκφράζει τον ενθουσιασμό του για την παράσταση, μιλώντας δημόσια και στα κοινωνικά δίκτυα για την συγκλονιστική σκηνοθεσία, τα υπέροχα σκηνικά και τις εξαίρετες ερμηνείες των δύο ηθοποιών, Μαρίας Σκορδίλη και Μάριου Μαραγκουδάκη, που υπό την υποκριτική και σκηνοθετική καθοδήγηση της Μαρίας Καντιφέ κατορθώνουν να «μαγεύουν» το κοινό!

Το συγγραφικό αριστούργημα της Lauren Gunderson με τη φροντισμένη μετάφραση του Χρήστου Νικολόπουλου, ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του στις 21 Νοεμβρίου στην αίθουσα της Περιηγητικής Λέσχης.

Ο χειμώνας μας γεμίζει με θέατρο!

Εκτός από την επιστροφή του «Εγώ κι Εσύ», τον Δεκέμβριο το Ρέθυμνο θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει την παρουσίαση του βιβλίου του Θωμά Καντιφέ, «Χάμελιν». Η παράσταση-υπερπαραγωγή που είχε κατασυγκινήσει τους θεατές τον χειμώνα του 2022, εμπνευσμένη από το μύθο του μάγου Αυλητή, έγινε βιβλίο από τον Θωμά Καντιφέ, σε συνεργασία με την ΚΑΠΑ Εκδοτική.

Παράλληλα, τον Δεκέμβριο θα κάνει πρεμιέρα και η νέα παραγωγή του Θεατρικού Περίπλου, «Ήταν ένα μικρό κρεβάτι» που θα ενθουσιάσει τους μικρούς θεατές, όπως κάθε χρόνο.

Το θέατρο, όμως, δεν σταματά εκεί! Σύντομα θα ανακοινωθεί ακόμα μία, νέα παραγωγή για το ενήλικο κοινό, για την οποία ο θίασος βρίσκεται ακόμα σε συζητήσεις με σκοπό να παρουσιαστεί την περίοδο μετά τα Χριστούγεννα.

Οι μέρες μας γεμίζουν καλό θέατρο! Μαζί εδώ και 37 χρόνια!

Στις παραστάσεις θα ισχύσουν τα προνόμια της Κάρτας Φίλου του Θεατρικού Περίπλου

37 ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ

Ένας από τους μακροβιότερους ενεργούς θιάσους της Ελλάδας και ο μακροβιότερος στην Κρήτη!

Επίσημη ιστοσελίδα: www.theatrikosperiplous.gr

