2η Γιορτή Παιδιού στο Ρέθυμνο από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

17.00- 22.00

Χώρος Πολιτιστικού Συλλόγου Επισκοπής

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου – Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου – Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

17.00-23.00

Δημοτικός Κήπος Ρεθύμνου

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε/ Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α Πανεπιστήμιο Κρήτης, σας προσκαλούν στη 2η Γιορτή Παιδιού την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου στο Χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Επισκοπής και ώρες 17.00 έως 22.00 και από την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου έως και την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στον Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνου και ώρες από 17.00 έως 23.00.

Οι μικροί μας επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παίξουν και να διασκεδάσουν με την ψυχή τους, συμμετέχοντας σε πάρα πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες, όπως πατίνια, κατασκευή κεραμικών, ιππασία, ρομποτική, ποδόσφαιρό, αισθητηριακά παιχνίδια, αναρρίχηση σε τοίχο, σκάκι, δραστηριότητες εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, κ.ά.

Στο χώρο της Γιορτής, θα υπάρχει σχολικό bazaar ενίσχυσης του Οργανισμού, όπου οι επισκέπτες μπορούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες τους για τα είδη της νέας σχολικής χρονιάς, καθώς κι άλλα είδη του Οργανισμού, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο το δύσκολο και πολύπλευρο έργο του. Επιπλέον, οι μικροί μας φίλοι θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν κρέπες, παγωτό, ποπ κορν, αναψυκτικά κι άλλες λιχουδιές και εκπλήξεις που έχουμε ετοιμάσει γι’ αυτούς.

Η είσοδος θα είναι δωρεάν για όλους, ενώ στον χώρο θα υπάρχουν κουμπαράδες ενίσχυσης για όποιον επιθυμεί να ενισχύσει το έργο του Οργανισμού.

Όλα τα έσοδα από τη 2η Γιορτή Παιδιού στο Ρέθυμνο θα διατεθούν για την ενίσχυση των δράσεων που πραγματοποιεί ο Οργανισμός, 24 ώρες το 24ώρο, 365 ημέρες τον χρόνο για κάθε παιδί με προβλήματα Υγείας στην Κρήτη, παρέχοντας το σύνολο των εξειδικευμένων υπηρεσιών του.

Την εκδήλωση παρουσιάζουν από τον Όμιλο της Κρήτη TV:

Η παρουσιάστρια Σοφία Μαργαρίτη (19-20/9) & η τηλεοπτική

παραγωγός Αναστασία Μπιτζηλαίου (21/9).

Μουσικές βραδιές:

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου:

21.00 – 23.00 Ο Μανώλης Κονταρός με το συγκρότημα του. Θα πλαισιώσει χορευτικά ο Λαογραφικός Όμιλος Τζανιδάκη

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου:

21.00 – 23.00 Ο Σάκης Σακελλαρίδης, η Αλεξάνδρα Βεργαδή και το Σχήμα Λόγου

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου:

21.00 – 23.00 Ο Νίκος Καρκάνης και το συγκρότημα του. Θα πλαισιώσει χορευτικά ο Ιστορικός Όμιλος Βρακοφόρων Κρήτης

Ευχαριστούμε από καρδιάς την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Ρεθύμνου, όλους τους υποστηρικτές της εκδήλωσης καθώς και όλους τους συμμετέχοντες που με την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη τους και φέτος, συνεισέφεραν να γίνει πραγματικότητα η 2η Γιορτή Παιδιού!

Μεγάλος Χορηγός Εκδήλωσης και Σταθερός Υποστηρικτής για τα παιδιά με προβλήματα υγείας στην Κρήτη:

Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αιγαίου και Κρήτης

Χορηγοί Εκδήλωσης:

Enjoy & Le Jardin, Alice in Sugarland, Aquila Porto Rethymno, Aquila Rithymna Beach, Brink’s Ρεθεμνιακή μπύρα, Chupa Chups, Creta Farms, Etouri, Gen Εκπαιδευτήρια Πολυχρονάκη – Καπαϊδονάκη, Haris Creperie, Ikones Seafront Luxury Suites, Κέντρα Ξένων Γλωσσών Φήταμ, Κriti Beach Hotel, Mασκωτίτσα, Olympic Palladium Hotel

Anysma, As Company, Baseline Sports Club – Tennis & Padel, ΑΒΕΑ – ΒΙΟΧΥΜ, Δικηγορικός Σύλλογος Ρεθύμνου, Ελληνικές Φάρμες, Jupiter, Ιατρικός Σύλλογος Ρεθύμνου, Κάισσα, Κλαψινάκης, Liberty Hotel, Pantheon Hotel, Prima Plora, Rethymno Medical Assistance, Quick Photo, Tetraktys

Αgrofarm, Bcs, Cosmos pet supplies, Creta Supplies, Cretan Aroma, Diakoumakis, Δίοδος Α.Ε, Domus Animalium, FisioLab Σπανουδάκης Ν. Νίκος, G-Toys Σταυριδάκης, Giakoumakis, Heaven of Brands, Kapa Store, Klados Winery, Lb Ferries, North Insurance, Pet Shop Κιβωτός,, Super Market Pavlidakis, Super Markets 7 Days, Swan, Stroma – eshop, Toyota Λιοδάκης Παντελής, TsourlakisTiles, Ζωοτροφές Κρήτης ΑΒΕΕ, Καθεκλάκη Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Menta City Boutique Hotel, Παγοποιείον, Παιχνιδούπολη, Σεληνάρι, Φάρμα Αλεξανδράκης, Χημικοτεχνική, Ύαλος Γιαννούλης ΑΕΒΕ

Συμμετέχουν οι :

Aκαδημία Ξιφασκίας Ρεθύμνου , Άρης Ρεθύμνου, Aσημένια Pottery – Εργαστήρι Κεραμικής, Aστέρας Ρεθύμνου, Γεραρχάκης Αμάντα – Βόλακας Μιχάλης, Διάκρισις, Δόξα Πλατανέ, Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία, Ινστιτούτο Πλάσματος και Λέιζερ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Ιππικός Όμιλος Πλακιά, Ιππικός Όμιλος Ρεθύμνου,

Καμπούρης Αντώνιος (Magic Tony), KΔΑΠ Δήμου Ρεθύμνης, Kοκκινάκη Νεκταρία, Κουκούλι, Λογοπαιδική Χαρά, Mαραμπού, Μικροί Κηπουροί, Μικρόκοσμος, Μπαμιάκη Έρη, Νοιάζομαι- Φιλοζωϊκή Ομάδα, Ο.Κ.Α Πρέβελη, Ορειβατικός Σύλλογος Ρεθύμνου, Παιχνιδαγωγείο, Ρεθυμνιακός, Πολιτιστικός Σύλλογος Επισκοπής Ρεθύμνου, Σκακιστικός Όμιλος Ρεθύμνου, Σουρεάλ Εργαστήρι Ζωγραφικής, Υδρία- Εργαστήρι Κεραμικής, Υφαντά Ειρήνη Καρλή, Bailando Fuerte, Βango Bongo, Circus Camino, Coctails in the City ,Cog, Events Art, JANUS IKE, Photoloco, 2Αrtworkshop

Πρόγραμμα εκδηλώσεων:

Χώρος Πολιτιστικού Συλλόγου Επισκοπής, Κυριακή 14/9 , 17.00 – 22.00

Φουσκωτό παιχνίδι από την Events Art 18.00 -21.00

Περιήγηση στο Διάστημα από το Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίο 17.00 -20.30

Οπτική και Λέιζερ για παιδιά από το Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 17.00 -20.30

Μαθαίνουμε να φτιάχνουμε κεραμικά από την Υδρία 17.00 -20.30

Ρομποτικές Αλχημείες από το Φροντιστήριο Διάκρισις 17.00 – 20.30

Εργαστήρι μαγειρικής από την παραδοσιακή μαγείρισσα Νεκταρία Κοκκινάκη 17.00-20.30

Εργαστήρι κηπουρικής από τους Μικρούς Κηπουρούς 17.00 -20.30

Μαθαίνουμε να χορεύουμε Commercial, Modern Fusion και Latin (ηλικιακές ομάδες 3,5-6, 7-11, 12-17) από τη Σχολή Bailando Fuerte 17.00 –20.30

Παίζουμε με την ομάδα του Μαραμπού 18.00-20.30

Διαδραστική αφήγηση & θεατρικό παιχνίδι από τη μουσικοπαιδαγωγό & εμψυχώτρια Έρη Μπαμιάκη – 20.45 – 21.45

Παίζουμε λίμπο με τους Εθελοντές του Χαμόγελου του Παιδιού 17.00 -20.30

Παίζουμε Τσουβαλοδρομίες με τους Εθελοντές του Χαμόγελου του Παιδιού 17.00 -20.30

Δημοτικός Κήπος Ρεθύμνου, Παρασκευή19/9, 17.00 -23.00

Mε το Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε/ Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α θα γνωρίσουμε: OSMO TANGRAM: τα κλασσικά παιχνίδια αλλιώς… μέσα από την οθόνη του iPad (Reflective Artificial Intelligence Technology) 17.00 – 21.00

Mε το Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε/ Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α θα γνωρίσουμε: QUIVER: Ζωγραφίζω & Επαυξάνω – Επαυξημένη Πραγματικότητα και Εκπαίδευση (AR) 17.00 – 21.00

Mε το Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε/ Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α θα γνωρίσουμε: Delightex: 3D εικονικοί κόσμοι (VR μάσκες) 17.00 – 21.00

Mε το Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε/ Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α θα γνωρίσουμε το LUMO: Ρυθμός, Kίνηση & Επαυξημένη Πραγματικότητα 17.00 -21.00

«Ο κόσμος πέρα από μας», Γυαλιά εικονικής πραγματικότητας για το ηλιακό σύστημα [VR] ΕΔΘΕ (Εργαστήριο Διάδοσης Θετικών Επιστημών) του ΠΤΔΕ 17.00-21.00

«Το χθες επηρεάζει το σήμερα… και το σήμερα το αύριο», Άνθρωπος και Κλιματική Αλλαγή [tablet, AR εφαρμογή] ΕΔΘΕ (Εργαστήριο Διάδοσης Θετικών Επιστημών) του ΠΤΔΕ 17.00 -21.00

«Bubble car – Υδρογονοκίνητο όχημα», Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Μετακίνηση [Υδρογονοκίνητο] ΕΔΘΕ (Εργαστήριο Διάδοσης Θετικών Επιστημών) του ΠΤΔΕ 17.00 – 21.00

«Τεχνητή Νοημοσύνη και Νανοτεχνολογία για Βιώσιμη Διαχείριση Νερού», Λύσεις Κλιματικής Αλλαγής [Huskylens, microbit] ΕΔΘΕ (Εργαστήριο Διάδοσης Θετικών Επιστημών) του ΠΤΔΕ 17.00 -21.00

«Ανακαλύπτοντας τον Ηλεκτρισμό με Μουσική, Φρούτα και Λαχανικά», Ηλεκτρισμός – Αγωγιμότητα [Makey – makey] ΕΔΘΕ (Εργαστήριο Διάδοσης Θετικών Επιστημών) του ΠΤΔΕ 17.00 -21.00

Παίζουμε σβούρες με τα παιδιά και κάνουμε Δωρεάν Ανάλυση Δέρματος για τις μαμάδες με το Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών Αιγαίου & Κρήτης – ΣΥ.Φ.Α.Κ. 17.00 -21.00

Μαθαίνουμε Ιππασία υπό την καθοδήγηση του Ιππικού Όμιλου Πλακιά 17.00 -20.00

Μαθαίνουμε να φτιάχνουμε κεραμικά με το εργαστήρι Ασημένια Pottery 17.00 -21.00

Battle of Robots: Η τελική μάχη των ρομπότ σε περιμένει από τον Μικρόκοσμο! 17.00 -21.00

Μαθαίνουμε να παίζουμε Σκάκι με το Σκακιστικό Όμιλο Ρεθύμνου 17.00 -21.00

Ποδοσφαρικά παιχνίδια από τις ομάδες του Άρη, του Αστέρα, της Δόξα Πλατανέ και του Ρεθυμνιακού 17.00 -21.00

VideoBooth 360 από τους Photoloco 18.00 -21.00

Ένα ‘μαγικό’ πρόγραμμα για όλη την οικογένεια από τον Ταχυδακτυλουργό Τόνυ, 19.00 – 20.00

Με Όχημα τις Ξένες Γλώσσες Καλλιεργούμε τις Δεξιότητες του 21ου Αιώνα’ με τα Εκπαιδευτήρια GEN Πολυχρονάκη – Καπαϊδονάκη 17.00 -21.00

Γιορτάζουμε 50 χρόνια αγγλικά από γενιά σε γενιά! Μαζί μας η Ομάδα Anti-Bullying Εθελοντών μας και ο φίλος μας ο Yeti! Κέντρα Αγγλικών Φήταμ 17.00 -21.00

Βρίσκουμε τα κλεμμένα αυγά με τα angry birds, Ο.Κ.Α Πρέβελη, Υπ. Δράσεων Σφακιανάκης Μανώλης 17.00 – 21.00

Γνωρίζουμε τα πατίνια με ασφάλεια, Ο.Κ.Α Πρέβελη, Υπ. Δράσεων Σφακιανάκης Μανώλης 17.00 – 21.00

Ψυχοκινητικά παιχνίδια συντονισμού και ισορροπίας για παιδιά 3 – 6 ετών και ξεχωριστός σταθμός για παιδιά 6-12 ετών, Ο.Κ.Α Πρέβελη, Υπ. Δράσεων Σφακιανάκης Μανώλης 17.00 -21.00

Μαζί μας και η Ομάδα Εθελοντών Νοίαζομαι – Μπορούμε να υιοθετήσουμε ζωάκια, αν θέλουμε! 17.00 – 21.00

«Παίζουμε Τρίλιζα με την Creta Farms» 17.00 -21.00

Με την Baseline Tennis & Padel Club, θα μάθετε Tennis και Padel, θα γνωρίσετε την αξία του ευ αγωνίζεσθαι και θα γίνετε κομμάτι μιας μεγάλης αθλητικής οικογένειας. 17.00 – 21.00

Η περιπέτεια της μετακίνησης. Έλα να παίξουμε και να μάθουμε για την Ευρωπαϊκή εβδομάδα μετακίνησης, από το Τμήμα Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου Ρεθύμνης 17.00 -21.00

Με την Alice in Sugarland θα διακοσμήσετε τα δικά σας μπισκότα και θα παίξετε φιδάκι 17.00 -21.00

Σάββατο 20/9, 17.00 -23.00

Mε το Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε/ Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α θα γνωρίσουμε: OSMO TANGRAM: τα κλασσικά παιχνίδια αλλιώς… μέσα από την οθόνη του iPad (Reflective Artificial Intelligence Technology) 17.00 – 21.00

Mε το Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε/ Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α θα γνωρίσουμε: QUIVER: Ζωγραφίζω & Επαυξάνω – Επαυξημένη Πραγματικότητα και Εκπαίδευση (AR) 17.00 -21.00

Mε το Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε/ Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α θα γνωρίσουμε: Delightex: 3D εικονικοί κόσμοι (VR μάσκες) 17.00 -21.00

Mε το Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε/ Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α θα γνωρίσουμε το LUMO: Ρυθμός, Kίνηση & Επαυξημένη Πραγματικότητα 17.00 -21.00

“«Ο κόσμος πέρα από μας», Γυαλιά εικονικής πραγματικότητας για το ηλιακό σύστημα [VR] ΕΔΘΕ (Εργαστήριο Διάδοσης Θετικών Επιστημών) του ΠΤΔΕ 17.00 -21.00

«Το χθες επηρεάζει το σήμερα… και το σήμερα το αύριο», Άνθρωπος και Κλιματική Αλλαγή [tablet, AR εφαρμογή] ΕΔΘΕ (Εργαστήριο Διάδοσης Θετικών Επιστημών) του ΠΤΔΕ 17.00 -21.00

«Bubble car – Υδρογονοκίνητο όχημα», Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Μετακίνηση [Υδρογονοκίνητο] ΕΔΘΕ (Εργαστήριο Διάδοσης Θετικών Επιστημών) του ΠΤΔΕ 17.00 -21.00

«Τεχνητή Νοημοσύνη και Νανοτεχνολογία για Βιώσιμη Διαχείριση Νερού», Λύσεις Κλιματικής Αλλαγής [Huskylens, microbit] ΕΔΘΕ (Εργαστήριο Διάδοσης Θετικών Επιστημών) του ΠΤΔΕ 17.00 -21.00

«Ανακαλύπτοντας τον Ηλεκτρισμό με Μουσική, Φρούτα και Λαχανικά», Ηλεκτρισμός – Αγωγιμότητα [Makey – makey] ΕΔΘΕ (Εργαστήριο Διάδοσης Θετικών Επιστημών) του ΠΤΔΕ 17.00 -21.00

Παίζουμε σβούρες με τα παιδιά και κάνουμε Δωρεάν Ανάλυση Δέρματος για τις μαμάδες με τον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών Αιγαίου & Κρήτης – ΣΥ.Φ.Α.Κ. 17.00 -21.00

Φουσκωτό παιχνίδι από την Events Art 18.00 -21.00

Χημικά πειράματα από την Ομάδα Εξωστρέφειας Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης 17.00 -21.00

Μαθαίνουμε αναρρίχηση υπό την καθοδήγηση του Ορειβατικού Συλλόγου Ρεθύμνου 17.00 – 21.00

Μαθαίνουμε να φτιάχνουμε κεραμικά με το εργαστήρι Ασημένια Pottery 17.00 – 21.00

Μαθαίνουμε να παίζουμε Σκάκι με το Σκακιστικό Όμιλο Ρεθύμνου 17.00 -21.00

Βρίσκουμε τα κλεμμένα αυγά με τα angry birds, Ο.Κ.Α Πρέβελη, Υπ. Δράσεων Σφακιανάκης Μανώλης 17.00 -21.00

Γνωρίζουμε τα πατίνια με ασφάλεια, Ο.Κ.Α Πρέβελη, Υπ. Δράσεων Σφακιανάκης Μανώλης 17.00 -21.00

Ψυχοκινητικά παιχνίδια συντονισμού και ισορροπίας για παιδιά 3 – 6 ετών και ξεχωριστός σταθμός για παιδιά 6-12 ετών, Ο.Κ.Α Πρέβελη, Υπ. Δράσεων Σφακιανάκης Μανώλης 17.00 -21.00

Μαζί μας και η Ομάδα Εθελοντών Νοίαζομαι – Μπορούμε να υιοθετήσουμε ζωάκια, αν θέλουμε! 17.00 – 21.00

RoboChallenge: Ζήσε την εμπειρία της ρομποτικής, του προγραμματισμού και των φυσικών επιστημών με τον Μικρόκοσμο! 17.00 – 21.00

Αισθητηριακό παιχνιδι για βρέφη παρέα με τους γονείς τους από το ΚΟΥΚΟΥΛΙ 17.00 -21.00

Ξιφασκία για όλους από την Ακαδημία Ξιφασκίας Ρεθύμνου 17.00 -21.00

Μαθαίνουμε να ζωγραφίζουμε με το εργαστήρι Σουρεάλ 17.00 -21.00

Παίζουμε, δημιουργούμε και διασκεδάζουμε με το ΚΔΑΠ του Δήμου Ρεθύμνου 17.00 -21.00

Ποδοσφαρικά παιχνίδια από τις ομάδες του Άρη, του Αστέρα , Δόξα Πλατανέ και του Ρεθυμνιακού 17.00 -21.00

Με Όχημα τις Ξένες Γλώσσες Καλλιεργούμε τις Δεξιότητες του 21ου Αιώνα’ με τα Εκπαιδευτήρια GEN Πολυχρονάκη – Καπαϊδονάκη 17.00 -21.00

Γιορτάζουμε 50 χρόνια αγγλικά από γενιά σε γενιά! Μαζί μας η Ομάδα Anti-Bullying Εθελοντών μας και ο φίλος μας ο Yeti! Κέντρα Αγγλικών Φήταμ 17.00 -21.00

Yoga για όλους, από τη Νατάσα Γκαλονάκη, Λογοπαιδική Χαρά 17.00 -21.00

Ανακαλύψτε την τέχνη της υφαντικής από το Εργαστήρι της Ειρήνης Καρλή 17.00 -21.00

Παιχνίδια Στρατηγικής της Σπίναλογκας, Janus Ike 17.00 -21.00

“Παίζοντας με τα σχοινιά. Ασκήσεις ισορροπίας και εξοικείωση με τη σπηλαιολογία” Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία, Τμήμα Δυτικής Κρήτης 18.00 -21.00

Ρομποτικές Αλχημείες από το Φροντιστήριο Διάκρισις 18.00 – 20.30

Παραμύθια για τη μουσική! Μετά μουσικής… Αφήγηση/απόδοση Αμάντα Γεραρχάκη Μουσική/τραγούδι: Μιχάλης Βόλακας 19.00 – 20.00

“Η περιπέτεια της μετακίνησης” Έλα να παίξουμε και να μάθουμε για την Ευρωπαϊκή εβδομάδα μετακίνησης, από το Τμήμα Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου Ρεθύμνης 17.00 – 21.00

“Ζογκλερικά Αλλιώς” από τον Circus Camino 17.00 -21.00

«Παίζουμε Τρίλιζα με την Creta Farms» 17.00 -21.00

Με την Baseline Tennis & Padel Club, θα μάθετε Tennis και Padel, θα γνωρίσετε την αξία του ευ αγωνίζεσθαι και θα γίνετε κομμάτι μιας μεγάλης αθλητικής οικογένειας 17.00 – 21.00

Με την Alice in Sugarland θα διακοσμήσετε τα δικά σας μπισκότα και θα παίξετε φιδάκι 17.00 -21.00

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/9, 17.00 -23.00

Mε το Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε/ Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α θα γνωρίσουμε: OSMO TANGRAM: τα κλασσικά παιχνίδια αλλιώς… μέσα από την οθόνη του iPad (Reflective Artificial Intelligence Technology) 17.00 – 21.00

Mε το Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε/ Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α θα γνωρίσουμε: QUIVER: Ζωγραφίζω & Επαυξάνω – Επαυξημένη Πραγματικότητα και Εκπαίδευση (AR) 17.00 -21.00

Mε το Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε/ Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α θα γνωρίσουμε: Delightex: 3D εικονικοί κόσμοι (VR μάσκες) 17.00 – 21.00

Mε το Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε/ Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α θα γνωρίσουμε το LUMO: Ρυθμός, Kίνηση & Επαυξημένη Πραγματικότητα 17.00 -21.00

“«Ο κόσμος πέρα από μας», Γυαλιά εικονικής πραγματικότητας για το ηλιακό σύστημα [VR] ΕΔΘΕ (Εργαστήριο Διάδοσης Θετικών Επιστημών) του ΠΤΔΕ 17.00-21.00

«Το χθες επηρεάζει το σήμερα… και το σήμερα το αύριο», Άνθρωπος και Κλιματική Αλλαγή [tablet, AR εφαρμογή] ΕΔΘΕ (Εργαστήριο Διάδοσης Θετικών Επιστημών) του ΠΤΔΕ 17.00 -21.00

«Bubble car – Υδρογονοκίνητο όχημα», Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Μετακίνηση [Υδρογονοκίνητο] ΕΔΘΕ (Εργαστήριο Διάδοσης Θετικών Επιστημών) του ΠΤΔΕ 17.00 -21.00

«Τεχνητή Νοημοσύνη και Νανοτεχνολογία για Βιώσιμη Διαχείριση Νερού», Λύσεις Κλιματικής Αλλαγής [Huskylens, microbit] ΕΔΘΕ (Εργαστήριο Διάδοσης Θετικών Επιστημών) του ΠΤΔΕ 17.00 -21.00

«Ανακαλύπτοντας τον Ηλεκτρισμό με Μουσική, Φρούτα και Λαχανικά», Ηλεκτρισμός – Αγωγιμότητα [Makey – makey] ΕΔΘΕ (Εργαστήριο Διάδοσης Θετικών Επιστημών) του ΠΤΔΕ 17.00 -21.00

Παίζουμε σβούρες με τα παιδιά και κάνουμε Δωρεάν Ανάλυση Δέρματος για τις μαμάδες με τον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών Αιγαίου & Κρήτης – ΣΥ.Φ.Α.Κ. 17.00-21.00

Φουσκωτό παιχνίδι από την Events Art 18.00-21.00

Μαθαίνουμε να φτιάχνουμε κεραμικά με το εργαστήρι Ασημένια Pottery 17.00 -21.00

Μαθαίνουμε αναρρίχηση υπό την καθοδήγηση του Ορειβατικού Συλλόγου Ρεθύμνου 17.00 -21.00

Μαθαίνουμε να παίζουμε Σκάκι με το Σκακιστικό Όμιλο Ρεθύμνου 17.00 -21.00

Μαθαίνουμε ιππασία σε άλογο & πόνυ από τον Ιππικό Όμιλο Ρεθύμνου 17.00 -20.00

Μαζί μας και η Ομάδα Εθελοντών Νοίαζομαι – Μπορούμε να υιοθετήσουμε ζωάκια, αν θέλουμε! 17.00 -21.00

Ξιφασκία για όλους από την Ακαδημία Ξιφασκίας Ρεθύμνου 17.00 -21.00

Final Mission: Κατάκτησε τον κόσμο της ρομποτικής με τον Μικρόκοσμο! 17.00 -21.00

Με Όχημα τις Ξένες Γλώσσες Καλλιεργούμε τις Δεξιότητες του 21ου Αιώνα’ με τα Εκπαιδευτήρια GEN Πολυχρονάκη – Καπαϊδονάκη 17.00 -21.00

Γιορτάζουμε 50 χρόνια αγγλικά από γενιά σε γενιά! Μαζί μας η Ομάδα Anti-Bullying Εθελοντών μας και ο φίλος μας ο Yeti! Κέντρα Αγγλικών Φήταμ 17.00 -21.00

Με την Baseline Tennis & Padel Club, θα μάθετε Tennis και Padel, θα γνωρίσετε την αξία του ευ αγωνίζεσθαι και θα γίνετε κομμάτι μιας μεγάλης αθλητικής οικογένειας. 17.00 -21.00

Ποδοσφαρικά παιχνίδια από τις ομάδες του Άρη, του Αστέρα, της Δόξα Πλατανέ και του Ρεθυμνιακού 17.00 -21.00

Yoga για όλους, από τη Νατάσα Γκαλονάκη, Λογοπαιδική Χαρά 17.00 -21.00

“Παίζοντας με τα σχοινιά. Ασκήσεις ισορροπίας και εξοικείωση με τη σπηλαιολογία” Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία, Τμήμα Δυτικής Κρήτης 18.00 -21.00

BangoBongo Sweet Bubbles 19.00 -20.00

Eργαστήρι Μαγειρικής από την παραδοσιακή Μαγείρισσα, Νεκταρία Κοκκινάκη 17.00 -21.00

Εικαστικά εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες. Ζωγραφίζουμε, πλάθουμε και δημιουργούμε, αναπτύσσοντας τη φαντασία και τις δεξιότητές μας μέσω της τέχνης! 2ArtWorkShop 17.00 -21.00

«Παίζουμε Τρίλιζα με την Creta Farms» 17.00 -21.00

Με την Alice in Sugarland θα διακοσμήσετε τα δικά σας μπισκότα και θα παίξετε φιδάκι 17.00 -21.00

Συνδιοργάνωση: Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε/ Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α Πανεπιστήμιο Κρήτης, Περιφέρεια Κρήτης & Δήμος Ρεθύμνου

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ευχαριστεί θερμά τον Σύλλογο γονέων και Κηδεμόνων 4ου & 50ου Δημοτικού σχολείου Ηράκλειου για την σταθερή υποστήριξη στις γιορτές παιδιών σε όλη την Κρήτη