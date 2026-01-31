Χανιά:Συλλυπητήριο ψήφισμα από ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) για τον θάνατο του εργαζόμενου Βαρδάκη Εμμανουήλ

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων [ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)], συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς, μετά την αναγγελία θανάτου του εργαζόμενου Βαρδάκη Εμμανουήλ, Διευθυντή Εναλλακτικής Διαχείρισης της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) από το Μάρτιο του 2004, άξιου στελέχους της επιχείρησης, αλλά κυρίως ανθρώπου με αξίες, αρχές, ευσυνειδησία και καλοσύνη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα κάτωθι:

1) Να παραστεί σύσσωμο στην εξόδιο ακολουθία.

2) Να καλυφθούν τα έξοδα της κηδείας.

3) Να εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια προς την οικογένεια του εκλιπόντος.

4) Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό ηλεκτρονικό τύπο.