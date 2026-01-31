Αναζήτηση
Χανιά:Συλλυπητήριο ψήφισμα από ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) για τον θάνατο του εργαζόμενου Βαρδάκη Εμμανουήλ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων [ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)], συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς, μετά την αναγγελία θανάτου του εργαζόμενου Βαρδάκη Εμμανουήλ, Διευθυντή Εναλλακτικής Διαχείρισης της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) από το Μάρτιο του 2004, άξιου στελέχους της επιχείρησης, αλλά κυρίως ανθρώπου με αξίες, αρχές, ευσυνειδησία και καλοσύνη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα κάτωθι:

1) Να παραστεί σύσσωμο στην εξόδιο ακολουθία.
2) Να καλυφθούν τα έξοδα της κηδείας.
3) Να εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια προς την οικογένεια του εκλιπόντος.
4) Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό ηλεκτρονικό τύπο.

Μεσόπελαγα του Σλάβομιρ Μρόζεκ στο Πολιτιστικό Συνεδριακό...

Eπανέρχεται, μετά την επιτυχία και τα soldout των πρώτων...

Κρίση προσωπικού στα ξενοδοχεία της Κρήτης

Τι λέει γνωστός σεφ για τους λιγοστούς μάγειρες και...

Team Πολ. Κρήτης
Μεσόπελαγα του Σλάβομιρ Μρόζεκ στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Eπανέρχεται, μετά την επιτυχία και τα soldout των πρώτων...

Το μήνυμα του Αλέξη Καλοκαιρινού για τα έργα του ΒΟΑΚ στη λεγόμενη «παράκαμψη Ηρακλείου»

«Περιμένουμε άμεσα την ανάθεση της συμπληρωματικής μελέτης σύμφωνα με...

Κρίση προσωπικού στα ξενοδοχεία της Κρήτης

Τι λέει γνωστός σεφ για τους λιγοστούς μάγειρες και...

Mανώλης Χνάρης:«Διεκδίκηση και απαίτηση του Ρεθύμνου, η κατασκευή του δρόμου Σούδα – Αεροδρόμιο Χανίων»

Η υπογραφή για την ενεργοποίηση της Σύμβασης του ΒΟΑΚ...

