Κρίση προσωπικού στα ξενοδοχεία της Κρήτης

Τι λέει γνωστός σεφ για τους λιγοστούς μάγειρες και την εμπειρία του MasterChef

Από τον Άγιο Στέφανο του Μακρύ Γιαλού μέχρι τα μεγάλα ξενοδοχεία της Ελούντας και του Αγίου Νικολάου, ο 31χρονος σεφ Λευτέρης Τσαμπανάκης μιλά για τις μεγάλες ελλείψεις και τις ευκαιρίες στον χώρο της μαγειρικής – Δραματική έλλειψη προσωπικού στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα

Το επάγγελμα του μάγειρα, καθώς και των βοηθών κουζίνας, λαντζιέρηδων, σεφ,

αποτελεί μία από τις πιο κρίσιμες ελλείψεις προσωπικού στα ξενοδοχεία του νομού Λασιθίου και σε όλη την Ελλάδα, με την κατάσταση να περιγράφεται ως δραματική ενόψει της νέας τουριστικής σεζόν του 2026. Η έλλειψη είναι έντονη τόσο σε εποχικές όσο και σε μόνιμες θέσεις εργασίας σε ξενοδοχεία, ταβέρνες και εστιατόρια.

Η πορεία του Λευτέρη Τσαμπανάκη

Ένας παθιασμένος με τη μαγειρική νεαρός, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Άγιο Στέφανο της Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού, ο 31χρονος σήμερα Λευτέρης Τσαμπανάκης, μας μίλησε για τις ελλείψεις προσωπικού που υπάρχουν κι εφέτος στην ειδικότητά του, στις ξενοδοχειακές μονάδες, στις ταβέρνες και στα εστιατόρια που συνεχίζουν την αναζήτηση ώστε να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας πριν την έναρξη της νέας σαιζόν.

«Σήμερα στα 31 μου χρόνια, μετά από σκληρή δουλειά, υπομονή και επιμονή, έχω φτάσει να είμαι Α’ μάγειρας και να εργάζομαι σε ξενοδοχεία της Ελούντας και του Αγίου Νικολάου.

Όταν ήμουν μαθητής στις τελευταίες τάξεις του Λυκείου δούλευα σερβιτόρος τα καλοκαίρια σε μια ταβέρνα του Μακρύ Γιαλού που την είχε ένας συγγενής μας, αλλά έμπαινα συνέχεια μέσα στην κουζίνα, δοκίμαζα τα φαγητά, έβλεπα τις παρασκευές τους και βοηθούσα όποτε είχα χρόνο τον μάγειρα του μαγαζιού.

Μου άρεσε πάρα πολύ η δουλειά στην ταβέρνα. Δούλεψα εκεί τα πρώτα τρία χρόνια και μετά αποφάσισα να φοιτήσω για δυο χρόνια σε μια ιδιωτική σχολή μαγειρικής στα Χανιά. Έκανα και δύο εξάμηνα πρακτική εξάσκηση στη Χερσόνησο και στην Ελούντα όπου άκουγα από άλλους μαγείρους ότι ήταν πιο ανεβασμένο το επίπεδο στις κουζίνες. Στη σχολή μου ήμουν από τους καλύτερους μαθητές και με αγαπούσαν πάρα πολύ οι καθηγητές μου, με τους οποίους έχω ακόμα επαφές.

Στο μυαλό μου από την αρχή όταν έκανα την πρακτική μου είχα βάλει στόχο να ανέβω τα σκαλοπάτια της μαγειρικής τέχνης. Μου πήρε γύρω στα 7 χρόνια μέσα στις κουζίνες καλών ξενοδοχείων δουλεύοντας δίπλα σε πολύ καλούς μάγειρες για να περάσω από βοηθός μαγείρου, σε Β’ μάγειρα και να καταλήξω πλέον να είμαι σήμερα ένας καλός Α’ μάγειρας. Μέσα στις κουζίνες που αποτέλεσαν τα πιο μεγάλα σχολεία για εμένα δοκίμασα τα όριά μου και είδα ότι μπορώ να φτάσω πιο ψηλά γιατί πάντα έβαζα υψηλούς στόχους, ώστε να μπορώ να εξελίσσομαι», μας λέει ο γνωστός σεφ Λευτέρης Τσαμπανάκης.

Η εμπειρία από το Master Chef

Το 2024, ο Λευτέρης Τσαμπανάκης δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από την παραγωγή του MasterChef, καθώς ο αδερφός του και ο πιο στενός του φίλος, χωρίς να τον ενημερώσουν, τον δήλωσαν για συμμετοχή σε αυτή την εκπομπή μαγειρικής. Εκείνος δεν έχασε την ευκαιρία και πήγε για να μαζέψει πολύτιμες εμπειρίες για τη δουλειά του.

Εργασία και προοπτικές στην Κρήτη

«Δούλεψα 8 χρόνια στην κουζίνα μεγάλου ξενοδοχείου στην Πλάκα Ελούντας και πέρυσι πήγα σε ένα άλλο μεγάλο ξενοδοχείο του Αγίου Νικολάου, αλλά πιστεύω ότι μεγαλώνοντας θα πρέπει να γυρίσω στον τόπο μου να εργαστώ στα μεγάλα ξενοδοχεία της Ιεράπετρας και του Μακρύ Γιαλού. Τώρα έχουμε φτιάξει μια καλή ομάδα μαγείρων και πηγαίνουμε όλοι μαζί σε ένα ξενοδοχείο για δουλειά, καθώς γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον και δουλεύουμε αναλαμβάνοντας ο καθένας το δικό του ρόλο.

Η δουλειά αυτή θέλει να είσαι εργατικός, να έχεις επιμονή και υπομονή, αλλά και αγάπη για τη μαγειρική. Καλώ τα νέα παιδιά που δεν ξέρουν τι επάγγελμα να ακολουθήσουν, αν τους αρέσει η μαγειρική, να φοιτήσουν σε μια σχολή και να ξεκινήσουν να εργάζονται στην αρχή σαν βοηθοί μαγείρου. Αν ασχοληθούν σοβαρά με τη μαγειρική τέχνη, σύντομα θα γίνουν Α’ μάγειρες που θα έχουν πάντα δουλειά, γιατί υπάρχει μεγάλο έλλειmμα σε αυτή την ειδικότητα στο Ν. Λασιθίου, σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα.

Ο μισθός που παίρνουμε είναι πολύ καλός και αξίζει τον κόπο να στραφούν σε αυτό το επάγγελμα οι νέοι και οι νέες για να κάνουν οικογένειες αμέσως μετά την επαγγελματική τους αποκατάσταση», προσθέτει ο 31χρονος σεφ Λευτέρης Τσαμπανάκης.

Η εικόνα στην Ελλάδα

Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες κενές θέσεις μαγείρων σε όλη την Ελλάδα. Εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 80.000 κενές θέσεις στον τουριστικό κλάδο συνολικά. Ζητούνται απεγνωσμένα Α’ μάγειρες, Β’ μάγειρες, καθώς και Commis Chef (μάγειρες Γ’) για τη σεζόν 2026 (Απρίλιος-Οκτώβριος), κυρίως στην Κρήτη, Ρόδο, Μύκονο και Σαντορίνη.

Η έλλειψη δεν αφορά μόνο την ποσότητα, αλλά και την ποιότητα και την εμπειρία των υποψηφίων. Υπάρχει αυτή η έλλειψη, επειδή κατά τη διάρκεια της πανδημίας (COVID-19), πολλοί μάγειρες άλλαξαν επάγγελμα και δεν επέστρεψαν ποτέ στις κουζίνες. Τα εξαντλητικά ωράρια, η έλλειψη προσωπικής ζωής και η υψηλή πίεση αποθαρρύνουν νέους εργαζόμενους.

Το χαμηλό επίδομα ανεργίας για τους εποχικούς εργαζόμενους (μόνο 3 μήνες) δεν επαρκεί για την επιβίωση τον χειμώνα. Οι Έλληνες προτιμούν πλέον σταθερές δουλειές γραφείου (9-5) έναντι των τεχνικών επαγγελμάτων.

Λόγω της έλλειψης, οι εργοδότες προσφέρουν βελτιωμένα πακέτα: Υπάρχουν θέσεις μαγείρων με αποδοχές που ξεπερνούν τα 1.500 και φτάνουν τα 2.500 ευρώ. Συχνά παρέχεται διαμονή, διατροφή και ασφάλιση. Μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες ζητούν εξειδικευμένο προσωπικό με προοπτικές εξέλιξης.

Συμπερασματικά, αν και οι συνθήκες είναι δύσκολες, ένας έμπειρος ή ακόμα και ένας νέος μάγειρας με όρεξη για δουλειά μπορεί να βρει πολύ εύκολα εργασία στην Ελλάδα με ικανοποιητικές απολαβές, ειδικά αν στοχεύει σε ποιοτικές τουριστικές μονάδες.https://www.neakriti.gr/