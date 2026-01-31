Μεσόπελαγα του Σλάβομιρ Μρόζεκ στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Eπανέρχεται, μετά την επιτυχία και τα soldout των πρώτων παραστάσεων, την Κυριακή 1, τη Δευτέρα 2 και την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026, στις 21:00, στο Πειραματικό Θέατρο

Η αριστουργηματική μαύρη κωμωδία του Σλάβομιρ Μρόζεκ, με την σκηνοθετική υπογραφή του Νικολή Αβραμάκη και ζωντανή μουσική από τον Γιάννη Κιαγιαδάκη, επιστρέφει στο ΠΣΚΗ!

Τρεις ναυαγοί, μια σχεδία, κι ένας κόσμος που ακόμη επιπλέει. Όταν τελειώνουν οι προμήθειες, απομένει μόνο η ανθρώπινη φύση — ωμή, παράλογη, κωμικοτραγική. Ο Mrożek στήνει μια μαύρη κωμωδία όπου η πείνα λειτουργεί ως τροφή της εξουσίας. Η δικαιοσύνη, η δημοκρατία και ο πολιτισμός απογυμνώνονται από το προσωπείο τους, αφήνοντας να φανεί η γυμνή φύση του ανθρώπου — ικανή για τα πάντα.

Μέσα από το γέλιο και τον τρόμο, ο συγγραφέας μάς φέρνει αντιμέτωπους με μια κοινωνία που έχει μάθει να καταναλώνει — ιδέες, αξίες, ανθρώπους. Και ρωτά: πόσο μακριά είμαστε διατεθειμένοι να φτάσουμε; Τι θυσιάζουμε για να σωθούμε; Πόσοι θα μείνουμε στη σχεδία — και ποιοι θα τολμήσουμε, μεσοπέλαγα , να κολυμπήσουμε στα βαθιά νερά της ελευθερίας;

Συντελεστές:

• Σκηνοθεσία: Νικολής Αβραμάκης

• Μετάφραση: Κυριακή Καζελίδου

• Ζωντανή μουσική: Γιάννης Κιαγιαδάκης

• Σκηνογραφία-ενδυματολογία: Μαρίνα Μουρτζή

• Βοηθός σκηνοθέτη: Εύα Φουρλάνου

• Βοηθός ενδυματολόγου-σκηνογράφου: Ζακ Σπινάκης

• Κατασκευή σκηνικών αντικειμένων: Νινα Γκουρογιάννη

• Παίζουν: Βασίλης Ξενικάκης, Νίκος Ανδριγιαννάκης, Ορφέας Χατζηδημητρίου

• Φιλική συμμετοχή: Ιάσονας Χριστοδούλου

• Γραφιστικό περιβάλλον: Χρυσόστομος Σπετσίδης, Γιάννης Μαυραντωνάκης

• Φωτογραφίες: Μάνος Πολιτάκης

Προπώληση Εισιτηρίων

Η προπώληση των εισιτηρίων αξίας 15€ (γενική είσοδος) και 12€ (μειωμένο) συνεχίζεται και το κοινό μπορεί να τα προμηθευτεί από:

– Το Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:30 – 14:30 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:30 – 14:00 & 17:30 – 20:30, τηλ. 2813409247)

– Την ticketservices.gr, εδώ.

– Το ΠΣΚΗ, πριν από την έναρξη της εκδήλωσης.

Χορηγοί

• Επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών: AEGEAN Airlines

• Επίσημος Χορηγός Φιλοξενίας: Economou Hotels-Galaxy Hotel | ΑΒΑΤΟΝ RESORT & SPA

• Επίσημος Χορηγός Οδικών Μεταφορών: Union Coach Services

• Επίσημος Χορηγός Ακτοπλοϊκών Μεταφορών: Minoan Lines

• Επίσημος Χορηγός Εκπαίδευσης: ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ

• Υποστηρικτές Φιλοξενίας: Καραταράκης Hotel & Restaurants | ASTORIA CAPSIS HOTEL | Metaxas Hospitality Group

• Χορηγοί: Πλαστικά Κρήτης Α.Ε | COCA COLA |ΣΥΦΑΚ Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αιγαίου και Κρήτης | Χαλκιαδάκης Α.Ε. | Παγκρήτιο Εκπαιδευτήριο | Τεχνομηχανική

• Επίσημος Χορηγός Πιστοποιήσεων: TUV AUSTRIA

• Χορηγός ασφάλειας και υγείας: ERGOPROLIPSIS

• Χορηγοί Επικοινωνίας: ΕΡΤ 3 | ΕΡΤ Ηράκλειο | ΕΡΤ Χανιά

Video: https://www.youtube.com/watch?v=a-T4hG3HM4w