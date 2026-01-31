Το μήνυμα του Αλέξη Καλοκαιρινού για τα έργα του ΒΟΑΚ στη λεγόμενη «παράκαμψη Ηρακλείου»

«Περιμένουμε άμεσα την ανάθεση της συμπληρωματικής μελέτης σύμφωνα με τις προτάσεις μας οι οποίες έχουν γίνει προφορικά αποδεκτές»

Το ξεκάθαρο μήνυμα ότι το Ηράκλειο περιμένει να δει άμεσα την ανάθεση της συμπληρωματικής μελέτης για να αρθεί η διχοτόμηση της πόλης από τον ΒΟΑΚ σύμφωνα με τις προτάσεις που έχει καταθέσει η Δημοτική Αρχή οι οποίες έχουν γίνει προφορικά αποδεκτές, έστειλε από τα Χανιά ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης για το τμήμα του ΒΟΑΚ Χανιά – Χερσόνησος, που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, των Υπουργών, Υποδομών & Μεταφορών Χρίστου Δήμα, Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, του Υφυπουργού Υποδομών Νίκου Ταχιάου, του Γ.Γ. Υποδομών Δημήτρη Αναγνόπουλου του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, Δημάρχων και αιρετών της Αυτοδιοίκησης, ο Αλέξης Καλοκαιρινός επεσήμανε: «Δεν συζητάμε να κάνουμε το καλό καλύτερο.

Ως Δήμος Ηρακλείου επιδιώκουμε να γίνει το ανεπαρκές στοιχειωδώς επαρκές. «Παράκαμψη Ηρακλείου» δεν υπάρχει. Απαιτούμε να αρθεί η διχοτόμηση της πόλης από τον ΒΟΑΚ και έχουμε κάνει πολύ συγκεκριμένες και ρεαλιστικές προτάσεις. Ακούμε ότι οι προτάσεις μας γίνονται δεκτές. Τώρα, αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης, ήρθε η ώρα της αλήθειας. Παύουμε να ακούμε και αρχίζουμε να βλέπουμε. Περιμένουμε να δούμε άμεσα την ανάθεση της συμπληρωματικής μελέτης σύμφωνα με τις προτάσεις μας οι οποίες έχουν γίνει προφορικά αποδεκτές. Το ζήτημα είναι ξεκάθαρο, η θέση μας είναι απολύτως ξεκάθαρη».

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Παρασκευής 31/1, με αφορμή τη σύμβαση του διαγωνισμού των νέων συστημάτων αεροναυτιλίας που έγινε στο εργοτάξιο του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου στο Καστέλι παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Δήμαρχος Ηρακλείου συζήτησε ξανά με την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών για τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν πολύ σύντομα για τα συμπληρωματικά έργα του ΒΟΑΚ στο τμήμα της λεγόμενης «παράκαμψης του Ηρακλείου» («μη παράκαμψης», όπως χαρακτηριστικά είπε ο Δήμαρχος).

Όπως συμφωνήθηκε με τον Υπουργό Χρίστο Δήμα, τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στην Αθήνα, ώστε να δρομολογηθούν οι σχετικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με τον οδικό χάρτη που έχει διαμορφώσει η Κυβέρνηση, από τη στιγμή της υπογραφής της παραχώρηση του ΒΟΑΚ δεν υπάρχει κάτι άλλο που να εκκρεμεί ώστε να δοθεί η εντολή στον παραχωρησιούχο για την εκπόνηση συμπληρωματικής μελέτης με αντικείμενο τα έργα στα οποία έχουν συμφωνήσει ο Δήμος Ηρακλείου (καθώς και ο Δήμος Μαλεβιζίου) με το Υπουργείο Υποδομών.

Η μελέτη αυτή θα καταλήξει σε συμπληρωματική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία θα ενταχθεί ως τροποποίηση στην Απόφαση Ένταξης των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου και στη βάση αυτή θα πραγματοποιηθούν τα συμπληρωματικά έργα που διεκδικεί το πολεοδομικό συγκρότημα του Ηρακλείου, τα οποία θα ενταχθούν στο ευρύτερο πλαίσιο των έργων κατασκευής του ΒΟΑΚ.