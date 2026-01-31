«Από το Βορρά στο Νότο – Στα Χνάρια της Μνήμης»: Φωτογραφική έκθεση του Νίκου Μπασιά στον Πολυχώρο-Γκαλερί της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου

Τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου στις 18:00 τα εγκαίνια

Την ατομική έκθεση του βραβευμένου, σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, φωτογράφου και εικαστικού Νίκου Μπασιά που αποτελεί ένα μοναδικό ταξίδι στον χώρο και τον χρόνο των δημοτικών σχολείων που σφράγισαν γενιές, παρουσιάζει ο Πολυχώρος-Γκαλερί της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου.

Με τίτλο «Από τον Βορρά στον Νότο – Στα Χνάρια της Μνήμης», η έκθεση, η οποία θα εγκαινιαστεί τη Δευτέρα 2/2 στις 18:00 και θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 27/2, περιλαμβάνει φωτογραφίες από δημοτικά σχολεία σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Σμύρνη, χαρτογραφώντας την ιστορία και τη μνήμη μέσα από τα κτίρια που αποτέλεσαν κέντρα κοινότητας και εκπαίδευσης.



Ο φακός του Νίκου Μπασιά δεν καταγράφει απλώς κτίρια· αιχμαλωτίζει την ψυχή τους. Καταγράφει ένα κομμάτι της παιδικής ηλικίας ενός τόπου ολόκληρου. Εκεί όπου η κιμωλία άφηνε σημάδια όχι μόνο στον πίνακα αλλά και στο χρόνο.

Κάποια σχολεία εξακολουθούν να λειτουργούν, άλλα έχουν αφεθεί στην εγκατάλειψη, ενώ μερικά φέρουν τα σημάδια καταστροφών και πυρκαγιών. Κάθε εικόνα αποτυπώνει την αντοχή της μνήμης και των ανθρώπων που πέρασαν από εκεί, δημιουργώντας έναν διάλογο μεταξύ παρελθόντος και παρόντος.

Πριν την παρουσίασή της στον Πολυχώρο – Γκαλερί της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, η φωτογραφική σειρά ταξίδεψε δημιουργώντας μία πολιτιστική διαδρομή. Φιλοξενήθηκε σε παραδοσιακά καφενεία από τον Βορρά στα Χανιά έως το Νότο στη Σούγια, φέρνοντας τις φωτογραφίες πιο κοντά στις τοπικές κοινωνίες και ενισχύοντας τη ζωντανή επικοινωνία με τους θεατές.

Στον Πολυχώρο – Γκαλερί της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, η έκθεση αποκαλύπτει το πλήρες έργο, με καινούργιες φωτογραφίες και με εκτυπώσεις σε διαφορετικά μεγέθη και υλικά. Το πλήρες έργο είναι οργανωμένο σε θεματικές ενότητες, συνοδευόμενο από κείμενα και μαρτυρίες που προσφέρουν ένα βιωματικό ταξίδι στη μνήμη και στην απώλεια.

Αυτή η έκθεση δεν είναι ένας αποχαιρετισμός. Αντίθετα, μας καλεί πίσω. Στους διαδρόμους που τρέξαμε. Στα θρανία που γελάσαμε. Στα παράθυρα απ’ όπου χαζεύαμε τον κόσμο που τότε άνοιγε μπροστά μας. Μας καλεί να φυσήξουμε μαζί τη σκόνη και να ανασύρουμε όσα νομίζαμε πως είχαμε ξεχάσει.

Είναι ένας φόρος τιμής σε εκείνα τα σχολεία. Σε αυτά που έζησαν, που δίδαξαν, που μεγάλωσαν γενιές και γενιές παιδιών πριν σωπάσουν. Αλλά και στους ανθρώπους που τα θυμούνται ακόμα, που δεν τα αφήνουν να χαθούν εντελώς στη λήθη.

Ίσως και ένας φόρος τιμής στις παιδικές μας αναμνήσεις.

Την έκθεση συνοδεύει το λεύκωμα «Αναμνήσεις στην σκόνη» το οποίο έχει εκδοθεί με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, του Δήμου Καντάνου-Σελίνου και του Δήμου Πλατανιά. Κατά την ημέρα των εγκαινίων θα διατεθεί δωρεάν.

Πληροφορίες έκθεσης:

«Από το Βορρά στο Νότο – Στα Χνάρια της Μνήμης» – Φωτογραφική έκθεση του Νίκου Μπασιά

Πολυχώρος – Γκαλερί της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου

Χρυσοστόμου 8, Ηράκλειο

Διάρκεια έκθεσης: Δευτέρα 2 – Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026

Εγκαίνια Έκθεσης: Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026

Ώρα προσέλευσης εγκαινίων: από τις 18:00

Καλλιτεχνική παρουσίαση με αφήγηση και ζωντανή μουσική: 18.30

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή από 10:00 – 14:00 & 18:00 – 21:00

Είσοδος: Ελεύθερη

Πληροφορίες & Επικοινωνία: Τηλ: 2810339067, E-mail: artgallery@heraklion.gr

Η Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου στο διαδίκτυο:

