Συλλυπητήριο μήνυμα του Δημάρχου Χανίων, Π. Σημανδηράκη, για την απώλεια του Διευθυντή Εναλλακτικής Διαχείρισης της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α., Μανώλη Βαρδάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σε συλλυπητήριο μήνυμά του ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, αναφορικά με τον αδόκητο χαμό του Μανώλη Βαρδάκη, Διευθυντή Εναλλακτικής Διαχείρισης της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), επισημαίνει:
«Η απώλεια του Μανώλη Βαρδάκη, που έφυγε τόσο πρόωρα από κοντά μας, μόλις στα 53 του χρόνια, γεμίζει με βαθιά θλίψη την αυτοδιοικητική μας οικογένεια.
Για περισσότερα από είκοσι χρόνια, ο Μανώλης υπήρξε ένα από τα πιο ξεχωριστά στελέχη της ΔΕΔΙΣΑ, αλλά και ένας άνθρωπος που έβαλε την προσωπική του σφραγίδα και όλο του το μεράκι στον τομέα της εναλλακτικής διαχείρισης.
Ήταν ο άνθρωπος που με αγάπη και μεράκι συμμετείχε στις επιμορφωτικές δράσεις της ΔΕΔΙΣΑ στα σχολεία του Νομού μας προωθώντας τις γνώσεις του στα χιλιάδες παιδιά που συνάντησε στην πορεία της επαγγελματικής του διαδρομής.
Όσοι είχαμε την τύχη να συνεργαστούμε μαζί του, θα θυμόμαστε πάντα έναν άνθρωπο με σπάνιο ήθος, ευγένεια ψυχής και μια αθόρυβη αλλά ουσιαστική προσφορά στον Δήμο μας. Ήταν από εκείνους τους συνεργάτες που τιμούσαν την εμπιστοσύνη μας καθημερινά, με ευσυνειδησία και καλοσύνη.
Η προσφορά του στον Δήμο Χανίων και στην τοπική κοινωνία αποτελεί την πολυτιμότερη παρακαταθήκη και την καλύτερη τιμή στη μνήμη του.
Εκ μέρους του Δήμου Χανίων και σύσσωμης της δημοτικής αρχής, απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του, καθώς και στη δεύτερη οικογένειά του, τη ΔΕΔΙΣΑ».

Ηράκλειο:Λευτέρης Αυγενάκης στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας...

Στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του σώματος Σαμαρειτών Μοιρών...

«Το Καρναβάλι της Λίμνης» – Αποκριάτικες εκδηλώσεις...

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου διοργανώνει και φέτος ένα πλούσιο...

Μεσόπελαγα του Σλάβομιρ Μρόζεκ στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου
Συλλήψεις για ναρκωτικά σε περιοχές της Κρήτης
