Συλλήψεις για ναρκωτικά σε περιοχές της Κρήτης

Σύλληψη -5- ημεδαπών και -1- αλλοδαπού για τα κατά περίπτωση αδικήματα της παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και παραμέλησης εποπτείας

ανηλίκου Συνελήφθησαν χθες (30.01.2026) σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου τέσσερεις (4) ημεδαποί και ένας (1) αλλοδαπός και σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ενός ακόμα ημεδαπού ,κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών .

Ειδικότερα, χθες (30.01.2026) το μεσημέρι από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες ημεδαπών κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, ναρκωτικά χάπια ,ζυγαριά, τέσσερεις συσκευές κινητής τηλεφωνίας και χρηματικό ποσό 260 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα.

Επίσης συνελήφθη ημεδαπή κατηγορούμενη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Σύλληψη -2- ημεδαπών κατηγορούμενων για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών

Συνελήφθησαν χθες (30.01.2026) στο Ηράκλειο από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου, δυο (2) ημεδαποί (19 και 35 ετών) κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας εντόπισαν χθες (30.01.2026) το βράδυ δυο ημεδαπούς σε περιοχή του Ηρακλείου και σε έλεγχο που τους έγινε βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν 5,2 γραμμάρια κάνναβης και χρηματικό ποσό 85 ευρώ.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.