Συνάντηση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΑΚ με τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για κρίσιμα έργα αθλητικών υποδομών στα Χανιά

Συνάντηση εργασίας με τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Γιάννη Βρούτση είχε την Παρασκευή 30/01/2025 στην Αθήνα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης κ. Άρης Παπαδογιάννης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στο επίκεντρο βρέθηκε η πορεία και η εξέλιξη των εργασιών που αφορούν την Ανακατασκευή του Κολυμβητηρίου Χανίων στη Νέα Χώρα, ενός έργου ιδιαίτερης σημασίας για την τοπική κοινωνία και τον αθλητισμό, για το οποίο ο Υπουργός έχει επιδείξει προσωπικό ενδιαφέρον.

Επιπλέον, έγινε εκτενής αναφορά στο Στάδιο Ρίψεων στο Ακρωτήρι, με τον κ. Παπαδογιάννη να ενημερώνει τον Υπουργό για τη στενή και συντονισμένη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί σε τοπικό επίπεδο με τους αρμόδιους φορείς και το Πολυτεχνείο Κρήτης. Όπως επισημάνθηκε, τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται η υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία θα ανατεθεί στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης η εκπόνηση της οριστικής μελέτης του έργου, ανοίγοντας το δρόμο για τη δημοπράτηση και την υλοποίησή του.

Κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η εμπιστοσύνη του Υπουργείου Αθλητισμού στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, ως φορέα με την τεχνογνωσία και την εμπειρία να αναλαμβάνει και να υλοποιεί σύνθετα και ιδιαίτερα σημαντικά έργα αθλητικών υποδομών που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

«Η σημερινή συνάντηση με τον Υπουργό Αθλητισμού επιβεβαιώνει το έμπρακτο ενδιαφέρον της πολιτικής ηγεσίας για την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών των Χανίων.

Ειδικά για το Κολυμβητήριο Χανίων, είμαστε ευτυχείς διότι το έργο προχωρά με τη δυναμική και τη σοβαρότητα που απαιτείται. Παράλληλα, σε ότι αφορά το Στάδιο Ρίψεων, μέσα από τη συνεργασία του Υπουργείου, του Πολυτεχνείου Κρήτης και του ΕΑΚ Χανίων , προχωρούμε άμεσα στα επόμενα βήματα, με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης να αναλαμβάνει την ευθύνη της εκπόνησης της οριστικής μελέτης.

Η εμπιστοσύνη του Υπουργείου προς τον ΟΑΚ αποτελεί τιμή αλλά και ευθύνη, την οποία αντιμετωπίζουμε με απόλυτη προσήλωση στην ποιότητα και τα χρονοδιαγράμματα των έργων», αναφέρει σε δήλωση του ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ. κ. Άρης Παπαδογιάννης.