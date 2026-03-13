ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Νίκου Καλογερή με εκπροσώπους του ΤΟΕΒ Δυτικού Αποκόρωνα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκο Καλογερή επισκέφθηκαν την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026 ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Δυτικού Αποκόρωνα Ιωάννης Σπανουδάκης και ο αντιπρόεδρος Μανώλης Χαιρετάκης. Παρόντες στη συνάντηση ήταν επίσης ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Νιου Χωριού και μέλος ΔΣ του ΤΟΕΒ Νίκος Βαγιωνάκης, ο πρόεδρος της Τ.Κ. Αρμένων Στέλιος Καλλιβρετάκης καθώς και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ευστράτιος Φλεμετάκης.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση του αρδευτικού νερού στην περιοχή του Αποκόρωνα και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ΤΟΕΒ στην αντιμετώπιση των διαρροών του δικτύου, σε περίοδο μάλιστα που το νερό είναι πιο πολύτιμο και αναγκαίο από ποτέ.
Ο Αντιπεριφερειάρχης δήλωσε ότι σε συνεργασία με τον ΟΑΚ και τον Δήμο Αποκορώνου θα αντιμετωπιστεί το σημαντικό αυτό θέμα.

Ηράκλειο:Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας στο συνέδριο “Greece...

0
Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας στο συνέδριο “Greece Talks –...

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου στο συνέδριο “Greece...

0
Μανώλης Μενεγάκης: Συμμετέχουμε ενεργά στον διάλογο για την αναπτυξιακή...

Ηράκλειο:Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας στο συνέδριο “Greece...

0
Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας στο συνέδριο “Greece Talks –...

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου στο συνέδριο “Greece...

0
Μανώλης Μενεγάκης: Συμμετέχουμε ενεργά στον διάλογο για την αναπτυξιακή...
ΗΠΑ: «Τραυματισμένος και παραμορφωμένος ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ»

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι Αμερικανοί αμφισβητούν την ικανότητά του να ηγηθεί -...

ΕΝΦΙΑ 2026: Από ώρα σε ώρα τα ραβασάκια στους ιδιοκτήτες – Πώς θα τον δείτε

ΠΚ team ΠΚ team -
Επί ποδός για το ραβασάκι του ΕΝΦΙΑ βρίσκονται οι...

Ηράκλειο:Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας στο συνέδριο “Greece Talks – Crete Forward

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας στο συνέδριο “Greece Talks –...

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου στο συνέδριο “Greece Talks, Crete Forward: Experience, Culture & Connection”

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μανώλης Μενεγάκης: Συμμετέχουμε ενεργά στον διάλογο για την αναπτυξιακή...

