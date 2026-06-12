Συγχαρητήρια δήλωση Λευτέρη Αυγενάκη για την εκλογή του Νεκτάριου Παπαδογιάννη στη θέση του Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

«Με ιδιαίτερη χαρά και εκτίμηση συγχαίρω θερμά τον Καθηγητή Νεκτάριο Παπαδογιάννη για την εκλογή του στη θέση του Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Ο κ. Παπαδογιάννης διαθέτει μια μακρά και ιδιαίτερα αξιόλογη ακαδημαϊκή και ερευνητική πορεία, με σημαντική προσφορά στην ανώτατη εκπαίδευση, την επιστήμη και την καινοτομία. Ως Καθηγητής του ΕΛΜΕΠΑ, Αντιπρύτανης και ερευνητής με διεθνή αναγνώριση, έχει συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση του Ιδρύματος και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ερευνητικής του παρουσίας.

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ακαδημαϊκούς και αναπτυξιακούς πυλώνες της Κρήτης. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών, ισχυρή ερευνητική δραστηριότητα και στενή διασύνδεση με την κοινωνία και την παραγωγή, συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία γνώσης, στην καινοτομία και στη συγκράτηση του επιστημονικού δυναμικού στον τόπο μας.

Είμαι βέβαιος ότι, με το κύρος, την εμπειρία και το όραμά του, ο νέος Πρύτανης θα συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία του Ιδρύματος, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον ρόλο του ΕΛΜΕΠΑ ως κέντρου αριστείας για την Κρήτη και ολόκληρη τη χώρα.

Του εύχομαι κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, προς όφελος της πανεπιστημιακής κοινότητας, των φοιτητών και της κοινωνίας μας. »