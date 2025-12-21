ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Συνελήφθη άτομο κατηγορούμενο για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί προστασίας ανήλικων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί προστασίας ανήλικων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ στα Χανιά

Επίσης συνελήφθη ημεδαπή κηδεμόνας κατηγορούμενη για έκθεση

Συνελήφθησαν χθες (20.12.2025) μεταμεσονύκτιες ώρες, σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αποκορώνου, δύο ημεδαποί κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα της παράβασης νομοθεσίας προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ και της έκθεσης.

Ειδικότερα, χθες (20.12.2025) το βράδυ ανήλικος ευρισκόμενος σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου κατανάλωσε ποσότητα αλκοόλ με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο εφημερεύον κέντρο υγείας για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας συνελήφθησαν 48χρονος ημεδαπός ιδιοκτήτης της επιχείρησης και 49χρονη ημεδαπή κηδεμόνας του ανηλίκου.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αποκορώνου .

Χανιά:Είχε στην κατοχή του μικρό οπλοστάσιο

0
Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων...

Μαλεβίζι: Γιορτινές δράσεις και παιχνίδι για τα...

0
Στιγμές χαράς, διασκέδασης και δημιουργικού παιχνιδιού θα έχουν την...

Χανιά:Είχε στην κατοχή του μικρό οπλοστάσιο

0
Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων...

Μαλεβίζι: Γιορτινές δράσεις και παιχνίδι για τα...

0
Στιγμές χαράς, διασκέδασης και δημιουργικού παιχνιδιού θα έχουν την...
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
