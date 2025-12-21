ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Συνελήφθη γυναίκα κατηγορούμενη για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί προστασίας ανήλικων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη ημεδαπή κατηγορούμενη για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί προστασίας ανήλικων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ στο Ηράκλειο

Συνελήφθη χθες (20.12.2025) μεταμεσονύκτιες ώρες από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μινώα Πεδιάδας ημεδαπή κατηγορουμένη για παραβάσεις νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ στο Ηράκλειο.

Ειδικότερα, χθες (20.12.2025) ανήλικος ο οποίος συμμετείχε σε κοινωνική εκδήλωση σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχή του Δήμου Μινώα –Πεδιάδας κατανάλωσε ποσότητα αλκοόλ με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο εφημερεύον νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας συνέλαβαν 53χρονη υπεύθυνη του καταστήματος.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μινώα-Πεδιάδας.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
