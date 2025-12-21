Δήμος Ηρακλείου:Η εβδομαδιαία ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού

Καλημέρα! Εύχομαι να είστε καλά. Ο προϋπολογισμός του 2026, το άνοιγμα της πύλης Αγίου Γεωργίου έπειτα από αρκετά χρόνια, οι εκδηλώσεις στα Ενετικά Τείχη την περίοδο των γιορτών, ο νέος Κώδικας της Αυτοδιοίκησης,

το ηλεκτρικό βαν που παραλάβαμε και διαθέσαμε στους εμπόρους της Κεντρικής Αγοράς Ηρακλείου, αλλά και το αίτημά μας για να αξιοποιούμε το μεγαλύτερο μέρος, αν όχι το σύνολο, των αρχικά εγκεκριμένων ευρωπαϊκών πιστώσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για έργα που ήδη εκτελούνται στην πόλη, ήταν από τα βασικά θέματα της εβδομάδας που ολοκληρώνεται.

Ας τα δούμε μαζί:

🔘 Καθ’ οδόν για τον Προϋπολογισμό του 2026

Ο προϋπολογισμός του Δήμου μας για το 2026 καταρτίζεται στο απαιτητικό πλαίσιο του νέου Λογιστικού Πλαισίου το οποίο τίθεται σε πλήρη εφαρμογή για πρώτη φορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η κατάρτιση του προϋπολογισμού υπό αυτούς τους νέους όρους χρειάστηκε ιδιαίτερα εντατική και συντονισμένη προσπάθεια, με στόχο να υποβληθεί προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο εντός του 2025.

Το σχέδιο προϋπολογισμού της Δημοτικής μας Αρχής εγκρίθηκε ήδη από τη Δημοτική Επιτροπή και έχει κατατεθεί, όπως προβλέπεται, στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών για ενδεχόμενες παρατηρήσεις.

Το ύψος του προϋπολογισμού 2026 ανέρχεται στα 166.417.279,97 ευρώ, συμπεριλαμβάνοντας και τα χρηματικά μας διαθέσιμα που ανέρχονται στο ποσό των 22.890.639,37 ευρώ. Το ύψος αυτό διαμορφώνεται στη βάση της αρχής να μην εγγράφονται πλέον απαιτήσεις παρελθόντων ετών οι οποίες δεν πρόκειται να εισπραχθούν.

Η εγγραφή τους στο παρελθόν, σύμφωνα με το προηγούμενο, τότε ισχύον, πρότυπο, δημιουργούσε μια πλασματική εικόνα για τα συνολικά μεγέθη του προϋπολογισμού.

Αυτός είναι ο τρίτος προϋπολογισμός της Δημοτικής μας Αρχής. Το 2024 είχαμε καταρτίσει έναν προϋπολογισμό διάσωσης, το 2025 έναν προϋπολογισμό σταθεροποίησης και τώρα, για το 2026, καταρτίσαμε έναν προϋπολογισμό που εξυπηρετεί την επιδίωξή μας: Εφεξής να βαδίζουμε σε μια στοχευμένη αναπτυξιακή κανονικότητα.

Ευχαριστώ τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Οικονομικών & Τουρισμού Γιώργο Αγριμανάκη, και όλους τους Αντιδημάρχους, τον Ειδικό Σύμβουλο Σπύρο Δοκιανάκη και τα υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου για τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν.

🔘 Άνοιξε ξανά, έπειτα από αρκετά χρόνια, η Πύλη Αγίου Γεωργίου

Διαβάσατε αναλυτικά στην ακριβώς προηγούμενη (χθεσινή) ανάρτηση για το άνοιγμα της πύλης Αγίου Γεωργίου, που ενώνει ξανά την Λεωφόρο Ικάρου με την Πλατεία Ελευθερίας και είναι ανοικτή, με φύλαξη, καθημερινά (και τα Σαββατοκύριακα) από τις 08:00 έως τις 22:00.

Αυτή είναι και η πρώτη παρέμβαση που ολοκληρώνεται από την υπογραφή, πριν από σχεδόν δύο μήνες, της Προγραμματικής Σύμβασης για τα Τείχη στην οποία βρισκόμαστε μαζί με το Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Κρήτης και τον Οργανισμό Διαχείρισης και Αξιοποίησης Πολιτιστικών Πόρων.

Περιμένω να διαβάσω τις εντυπώσεις και από το δικό σας πέρασμα.

🔘 Ο νέος Κώδικας της Αυτοδιοίκηση στο επίκεντρο έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΕ

Μια ίωση που με ταλαιπώρησε τις προηγούμενες ημέρες δεν επέτρεψε τη φυσική παρουσία μου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) που είχε ως θέμα τον νέο Κώδικα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Την παρακολούθησα όμως από τη Λότζια και κατέθεσα μέσω του Προέδρου της ΠΕΔ Κρήτης, Δημάρχου Ρεθύμνου Γιώργου Μαρινάκη, καθώς και της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαβουλεύσεων της ΚΕΔΕ, ενδεικτικές, συμπυκνωμένες επισημάνσεις,

οι οποίες εστιάζουν: (α) στην απόδοση πόρων του Πράσινου Ταμείου, (β) στη διόρθωση του υπολογισμού της χρηματοδότησης για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων, (γ) στην επιφύλαξη για τον σεβασμό της βούλησης των εκλογέων από το νέο εκλογικό νόμο, και (δ) στη φιλοσοφία της γενικής αύξησης της φορολογίας με το νεοεισαγόμενο Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης.

Προηγουμένως, είχα επισημάνει ότι δεν αρκεί ακόμα και ο διπλασιασμός της χρηματοδότησης των Δήμων, και μάλιστα υπό μορφή αμιγώς «μεταβιβαστικών πληρωμών» (κρατικών εμβασμάτων), για να λύσει τα εξίσου σοβαρά ζητήματα, που εμποδίζουν τους Δήμους να αποδώσουν, ζητήματα διαρθρωτικά τα οποία αφορούν στη φυσιογνωμία του Δημόσιου Τομέα στον 21ο αιώνα και

βρίσκονται στη ρίζα της κρίσης που περνάει σήμερα η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη χώρα μας. Υπάρχει μια ειλικρινής συζήτηση την οποία δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε στο διηνεκές.

Ο νέος Κώδικας είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, κομβικό για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Γι’ αυτό και αποφάσισα να προτείνω στο Δημοτικό Συμβούλιο τη σύσταση Επιτροπής με την συμμετοχή εκπροσώπων όλων των Δημοτικών Παρατάξεων και σκοπό την ανάγνωση του προτεινόμενου Κώδικα ΟΤΑ ώστε να βοηθηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο στη διατύπωση γνώμης στην επίσημη διαβούλευση των σχετικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών τον Ιανουάριο του 2026.

🔘 Τα Ενετικά Τείχη γίνονται μέρος της καθημερινότητας των ανθρώπων του Ηρακλείου και τα Χριστούγεννα

Πραγματοποιώντας τη δέσμευσή μας να κάνουμε τα Ενετικά Τείχη κομμάτι της καθημερινότητας των ανθρώπων του Ηρακλείου και τον χειμώνα, διοργανώνουμε Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στα Τείχη, αξιοποιώντας τη χρηματοδότηση ύψους 150.000 ευρώ που λάβαμε από το Υπουργείο Πολιτισμού, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ).

Ως και τις 28 Δεκεμβρίου προσκαλούμε κατοίκους και επισκέπτες της πόλης να έρθουν στα Ενετικά Τείχη, να ψυχαγωγηθούν, να διασκεδάσουν, να περπατήσουν και να απολαύσουν το μνημείο και την περίοδο των Χριστουγέννων. Στις εκδηλώσεις περιλαμβάνονται αθλητικές δράσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και εικαστικές εκθέσεις, καθώς και ένα drone show, για πρώτη φορά στο Ηράκλειο.

Σήμερα Κυριακή, πραγματοποιούμε και την πρώτη αθλητική διοργάνωση στα Ενετικά Τείχη. Πρόκειται για το πρώτο Park Run Heraklion, στα πρότυπα των διεθνών διοργανώσεων Park Run. Έναν αγώνα με ελεύθερη συμμετοχή και ανοικτό προς όλους, ανεξαρτήτως αθλητικού επιπέδου, που θα διεξάγεται μια φορά τον μήνα. Περισσότερα όμως για το Park Run Heraklion θα πούμε με την ολοκλήρωση του αγώνα, σε επόμενη ανάρτηση.

Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τους συνεργάτες της, τους Αντιδημάρχους, Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη Σκαλίδη, Προγραμματισμού Τάσο Τσατσάκη Τεχνικών Υποδομών Γιώργο Σισαμάκη, Καθαριότητας Νίκο Γιαλιτάκη καθώς και τους υπηρεσιακούς συνεργάτες του Δήμου μας που κινητοποιήθηκαν σε χρόνο-ρεκόρ για την επίτευξη της διοργάνωσης.

🔗 Ακόμα, στα σχόλια θα βρείτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με:

• Το νέο ηλεκτρικό βαν που παραλάβαμε και θα διαθέσουμε στους εμπόρους της Κεντρικής Αγοράς Ηρακλείου για την διανομή των προϊόντων τους στις επιχειρήσεις – πελάτες τους στο κέντρο της πόλης. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο του

ευρωπαϊκού προγράμματος «GARDEN» από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό του Δήμου μας Ηράκλειο ΜΑΕ, με σκοπό ο μεταφορικός κρίκος της εφοδιαστικής αλυσίδας να γίνει πιο «πράσινος» και να εξυπηρετούνται όλοι (και οι 46) επαγγελματίες της Λαχαναγοράς, χωρίς να εισέρχονται δεκάδες οχήματα στο κέντρο του Ηρακλείου.

• Τα νέα προβλήματα που προκαλεί στους Δήμους Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου η καθυστέρηση στην επαναλειτουργία του διυλιστηρίου του φράγματος του Αποσελέμη, που διαχειρίζεται ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ).

• Το αίτημα που κατέθεσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, προκειμένου να μπορούμε να αξιοποιούμε το μεγαλύτερο μέρος, αν όχι το σύνολο, των αρχικά εγκεκριμένων ευρωπαϊκών πιστώσεων στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», για έργα που ήδη εκτελούνται στην πόλη μας. Πρόκειται για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα της Πλατείας Ελευθερίας, του Πάρκου Ερυθραίας και της οδού Δελημάρκου.

Σκοπός της πρότασης, είναι να περιορίσει τη καταβολή ίδιων πόρων για τη χρηματοδότηση των συγκεκριμένων έργων, προκειμένου να αξιοποιήσουμε τους πόρους αυτούς σε άλλες δράσεις και έργα που επίσης συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

• Την συνάντηση εργασίας που πραγματοποίησαν στη Λότζια οι Αντιδήμαρχοι, Άθλησης & Αθλητισμού Γιάννης Τσαπάκης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τάσος Τσατσάκης με την Πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα, για τη διοργάνωση του Run Greece Heraklion 2026 και τη βελτίωση της λειτουργικότητας του Παγκρητίου Σταδίου, με σκοπό την προσέλκυση μεγάλων αθλητικών

γεγονότων στίβου και την βελτίωση της καθημερινότητας των χρηστών. Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης το μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ και Πρόεδρος της Επιτροπής Αγώνων Δρόμων και Βουνού Ιάκωβος Πετσούλας, ο Πρόεδρος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης Παναγιώτης Αντωνακάκης, τα μέλη του ΔΣ της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης Σπύρος Αραμπατζής και Μαρία Φανουράκη και ο Τεχνικός Σύμβουλος του ΣΕΓΑΣ Μάρκος Καλούδης.

• Τις ευχάριστες επισκέψεις στη Λότζια των παιδιών της Β’ τάξης του 6ου και του 44ου Δημοτικού Σχολείου, και των μελών του Κέντρου Ειδικών Παιδιών «Άγιος Σπυρίδων» για τα κάλαντα των Χριστουγέννων.

• Τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνουν οι Αντιδημαρχίες Πολιτισμού και Εθελοντισμού, καθώς και τις όμορφες Χριστουγεννιάτικες δράσεις που διοργανώνουν τα ΚΗΦΗ του Δήμου μας.

• Τον αποχαιρετισμό στον Μανώλη Κουμαντάκη, έναν πρωταγωνιστή της επιχειρηματικής κοινότητας του τόπου μας. Προσωπικά, αποχαιρέτησα επίσης τον φίλο και πολιτικό συνοδοιπόρο της τελευταίας δεκαετίας του 20ου και της πρώτης του 21ου αιώνα,

στη διαδρομή του Ομίλου Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας (Ο.Π.Ε.Κ.). Τον θυμάμαι ενεργητικά παρόντα από την πρώτη στιγμή, μαχητικό, ευρηματικό και δοτικό, πάντα με την ιδιαίτερη αίσθηση ανθρωπιάς που ήταν στοιχείο διακριτικό του χαρακτήρα του. Εκφράζω και από εδώ την βαθύτατη λύπη μου στην οικογένεια και τους αγαπημένους του.

📌 Αύριο, Δευτέρα 22/12, υποβάλλουμε προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα 2026 του Δήμου Ηρακλείου. Το Τεχνικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 119 έργα, εκ των οποίων 72 συνεχιζόμενα από το 2025 και 47 νέα, με προϋπολογισμό 36 εκ. ευρώ και μια ιδιαίτερα θετική αναλογία χρηματοδότησης: 62,5% από ευρωπαϊκά προγράμματα και 37,5% από ίδιους πόρους του Δήμου Ηρακλείου.

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον χρόνο σας, περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά!