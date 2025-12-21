ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Μαλεβίζι: Γιορτινές δράσεις και παιχνίδι για τα παιδιά στην πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη έως τις 31 Δεκεμβρίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στιγμές χαράς, διασκέδασης και δημιουργικού παιχνιδιού θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα παιδιά που θα επισκεφθούν την πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη στο Γάζι, κάθε απόγευμα έως και τις 31 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει ο Δήμος Μαλεβιζίου.

Ο Δήμος έχει σχεδιάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για τους μικρούς του φίλους, με παιχνίδια, δημιουργικές δράσεις και εκπλήξεις που γεμίζουν την πλατεία με παιδικά χαμόγελα. Παράλληλα, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), παρουσιάζονται πρωτότυπες διαδραστικές ψηφιακές εφαρμογές και παιχνίδια, τα οποία υπόσχονται να εντυπωσιάσουν τόσο τα παιδιά όσο και τους μεγάλους.

Στον χώρο της πλατείας συμμετέχουν επίσης Πολιτιστικοί Σύλλογοι και Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων, διοργανώνοντας χριστουγεννιάτικα παζάρια με πρωτότυπες δημιουργίες, κεράσματα και γιορτινές προτάσεις.
Η μουσική και οι εορταστικές μελωδίες συμπληρώνουν το σκηνικό, δημιουργώντας μια ζεστή, χαρούμενη και γιορτινή ατμόσφαιρα για όλη την οικογένεια.

Χανιά:Είχε στην κατοχή του μικρό οπλοστάσιο

0
Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων...

Ρέθυμνο : Συνελήφθησαν έξι άτομα για...

0
Συνελήφθησαν έξι -6 - άτομα για διενέργεια και...

Χανιά:Είχε στην κατοχή του μικρό οπλοστάσιο

0
Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων...

Ρέθυμνο : Συνελήφθησαν έξι άτομα για...

0
Συνελήφθησαν έξι -6 - άτομα για διενέργεια και...
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
