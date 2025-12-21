ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο : Συνελήφθησαν έξι άτομα για διενέργεια και συμμετοχή σε παράνομα τυχερά παίγνια

Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθησαν έξι -6 – άτομα για διενέργεια και συμμετοχή σε παράνομα τυχερά παίγνια στο Ρέθυμνο
Κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των -3.515- ευρώ και ζεύγος κύβων

Συνελήφθησαν, σήμερα (21.12.2025) στο Ρέθυμνο , από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης -6- άτομα για διενέργεια και συμμετοχή σε παράνομα τυχερά παίγνια.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ελέγχων, που διενεργούνται για την καταπολέμηση του φαινομένου των παράνομων τυχερών παιγνίων, σήμερα (21.12.2023) μεταμεσονύκτιες ώρες από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος-καφενείο στο Ρέθυμνο.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι, η υπεύθυνη του καταστήματος είχε επιτρέψει σε -5- άτομα (4 ημεδαπούς και αλλοδαπό) τη συμμετοχή στη διενέργεια του απαγορευμένου τυχερού παιγνίου «κύβοι» με συνομολόγηση χρηματικού στοιχήματος και απόδοση κερδών στους παίκτες, οι οποίοι και συνελήφθησαν ενώ σχηματίσθηκε δικογραφία και στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στους συλληφθέντες και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στους χώρους του καταστήματος και σε ειδικά διαμορφωμένο τραπέζι, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:
• Το χρηματικό ποσό των -3.515- ευρώ ως προερχόμενο ή προοριζόμενο για τη διενέργεια του τυχερού παιγνίου
• Ζεύγος κύβων
Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
