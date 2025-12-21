ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Είχε στην κατοχή του μικρό οπλοστάσιο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων στα Χανιά

Συνελήφθη μεσημεριανές ώρες της 19.12.2025 σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, ημεδαπός, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας και του Αστυνομικού Τμήματος Πλατανιά ,πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία 53χρονου ημεδαπού κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχεθήκαν συνολικά :
• -531- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,
• μεταλλική ράβδος
• γεμιστήρας πιστολιού
• εξάρτημα γέμισης γεμιστήρα,
• είδη ένδυσης με διακριτικά και σήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πολεμικού Ναυτικού.
Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Μαλεβίζι: Γιορτινές δράσεις και παιχνίδι για τα παιδιά στην πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη έως τις 31 Δεκεμβρίου
