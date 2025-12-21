Λασίθι:Ανοιχτή συγκέντρωση για τα προβλήματα των αγροτών στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου

Φίλοι και φίλες αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και όλοι οι εμπλεκόμενοι στον πρωτογενή τομέα του Λασιθίου,

ΣΗΜΕΡΑ Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025, στις 19:30,

σας καλούμε σε ανοιχτή συγκέντρωση στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.

Ο πρωτογενής τομέας στην Κρήτη βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι.

Τα προβλήματα συσσωρεύονται: υψηλό κόστος παραγωγής, χαμηλές τιμές προϊόντων, ελλείψεις σε υποδομές, γραφειοκρατία και πολιτικές που μας αφήνουν στο περιθώριο.

Είναι ώρα να ενώσουμε τις φωνές μας!

Η πρωτοβουλία ξεκινά από το Λασίθι για τη δημιουργία μιας νέας, ανεξάρτητης Παγκρήτιας Επιτροπής Αγώνα Αγροτών, μακριά από κομματικές εξαρτήσεις.

Έλα να συζητήσουμε, να ενημερωθούμε και να αποφασίσουμε μαζί τα επόμενα βήματα για να διεκδικήσουμε το μέλλον που αξίζουμε στη γη μας.

Ενωμένοι, δυναμώνουμε τον αγώνα μας!

Μοιραστείτε το κάλεσμα – Η συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη!

Ο Επικεφαλής πρωτοβουλίας:

Χρήστος Λύδης