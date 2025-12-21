ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025 στις 17:00, τα εγκαίνια του Κ.Α.Π.Η. Αρκαλοχωρίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025 στις 17:00, τα εγκαίνια του Κ.Α.Π.Η. Αρκαλοχωρίου που επαναλειτουργεί σε νέο χώρο μετά το σεισμό του 2021- Οι δράσεις που δρομολογούνται για τα άτομα της Τρίτης Ηλικίας

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 17:00, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του νέου κτιρίου ΚΑΠΗ Αρκαλοχωρίου.

Το ΚΑΠΗ που επαναλειτουργεί σε νέο χώρο μετά το σεισμό του 2021, υποδέχεται καθημερινά τους πολίτες της Τρίτης Ηλικίας, οι οποίοι ήδη εκφράζουν μεγάλη ικανοποίηση και ενθουσιασμό για το νέο ξεκίνημα.

Η Δημοτική Αρχή δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη λειτουργία του ΚΑΠΗ ως χώρου φροντίδας, συνοχής και ενεργούς συμμετοχής, όπου οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας μπορούν να νιώθουν ασφαλείς, δημιουργικοί και κοινωνικά ενεργοί.
Οι δράσεις του ΚΑΠΗ που έχουν δρομολογηθεί:

1.Καθημερινή πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας από νοσηλεύτρια
(Πρόληψη, ενεσοθεραπεία, μέτρηση πίεσης – σακχάρου, καθοδήγηση υγείας)
2.Κοινωνικό Κομμωτήριο (δωρεάν, μηνιαία)

Για γυναίκες: με την εθελοντική προσφορά της Αντιγόνης Παπαδάκη
Για άνδρες: με την εθελοντική προσφορά του Κώστα Σταματάκη
3.Κοινωνικό Πλυντήριο – Στεγνωτήριο

Για ευάλωτα και μοναχικά άτομα
4.Μηνιαίες συναντήσεις ιστορικής μνήμης

Με την εθελοντική προσφορά της Αννας Μεταξάκη, η οποία θα επιμελείται εκδρομές πολιτιστικού και ιστορικού περιεχομένου
5.Μηνιαία Γυμναστική – Pilates

Με την εθελοντική προσφορά του γυμναστηρίου Rise Up Health and Fitness

6.Μαθήματα χειροτεχνίας (μηνιαία)
Με την εθελοντική προσφορά της Λίτσας Ταμιωλάκη

7. Μαθήματα γραφής και ανάγνωσης (μηνιαία)
Με την εθελοντική προσφορά της Κατερίνας Βάγιου

8.Ημέρα Μαγειρικής – Παραδοσιακών Συνταγών (μηνιαία)
Με την εθελοντική προσφορά της Αγγέλας Μαθιουδάκη

9. Ημέρες βιβλιοπαρουσίασης

Οι ομάδες θα διαμορφώνονται βάσει των επιθυμιών των μελών και το μηνιαίο πρόγραμμα θα αναρτάται εντός του ΚΑΠΗ.
Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου και η αρμόδια Αντιδήμαρχος Όλγα Δραμουντάνη,

με αφορμή τα εγκαίνια αλλά και τις νέες δράσεις που δρομολογούνται, αναφέρουν:

«Ξεκινάμε δυναμικά και συνεχίζουμε με πλήθος δράσεων προς όφελος των ηλικιωμένων συμπολιτών μας. Εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες στο προσωπικό του ΚΑΠΗ, στα μέλη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου και σε όλους τους εθελοντές που αναλαμβάνουν την υλοποίηση των δράσεων για την ανεκτίμητη προσφορά τους».

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
