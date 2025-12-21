Ηράκλειο:Κέρδισε τις εντυπώσεις το πρώτο «Parkrun Heraklion», ο πρώτος γύρος των Ενετικών Τειχών

Αλέξης Καλοκαιρινός: Εύχομαι αυτή τη μέρα να την θυμάστε και να λέτε ότι «εμείς ήμασταν εκεί και κυριολεκτικά εμείς ανοίξαμε τον δρόμο επάνω στα Τείχη»

Με απόλυτη επιτυχία και την συμμετοχή δρομέων όλων των ηλικιών από τους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου, έμπειρων αλλά και αρχάριων, ολοκληρώθηκε το πρώτο Parkrun Heraklion, ο πρώτος γύρος των Ενετικών Τειχών που διοργάνωσε ο Δήμος Ηρακλείου.

Από τον προμαχώνα της Πύλης Ιησού ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, δίνοντας την αφετηρία του νέου αγώνα που φιλοδοξεί να ενταχθεί στο διεθνές καλεντάρι των αγώνων Park Run, καλωσόρισε τους δρομείς, τονίζοντας ότι αυτό το πρώτο δρομικό γεγονός σηματοδοτεί πολλά:

«Είμαστε σχεδόν δυο μήνες από τη στιγμή που επισήμως ο Δήμος παρέλαβε τα Τείχη μέσα από τη συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Κρήτης. Τα Τείχη, στο σύνολό τους, πρέπει να τα αποδώσουμε στους δημότες.

Πρέπει όλοι να τα χαιρόμαστε και για τον πολιτισμό και για την άθληση και για την καθημερινότητά μας. Σήμερα, εσείς είστε οι πρώτοι και εύχομαι αυτή τη μέρα να την θυμάστε στο μέλλον. Να θυμάστε και να λέτε ότι

“εμείς ήμασταν εκεί και ότι κυριολεκτικά εμείς ανοίξαμε τον δρόμο επάνω στα Τείχη”, τον οποίο θα τον περπατήσουν και θα τον τρέξουν χιλιάδες άνθρωποι στο μέλλον. Εσείς είστε οι πρώτοι και θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ και ξεκινάμε μαζί».

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός ευχαρίστησε τους Αντιδημάρχους που ήταν παρόντες και συνέβαλλαν σε αυτή την πρώτη προσπάθεια, η οποία, όπως τόνισε, «θα έχει συνέχεια και θα μεγαλώσει», τους ανθρώπους του Δήμου, τους Αντιδημάρχους Τάσο Τσατσάκη,

Γιώργο Τσαγκαράκη, Γιώργο Σισαμάκη, Νίκο Γιαλιτάκη και Γιάννη Τσαπάκη, τον Πρόεδρο της ΔΕΠΑΝΑΛ Κώστα Βαρβεράκη, τον γιατρό Γιάννη Πουλορινάκη, τους εθελοντές, την Εθελοντική Ομάδα Επίδρασης, τον Σύνδεσμο Κριτών Κλασικού Αθλητισμού Κρήτης, τους εθελοντές του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Ηρακλείου και τον Νίκο Ρηγάκη που είχε την μουσική επιμέλεια.

Ευχαρίστησε, επίσης, τον Χρήστο Κώνστα και τον Μάνο Μαρκάκη, λέγοντας: «Έκαναν όλη την οργάνωση έτσι ώστε να είμαστε σήμερα εδώ. Όλα αυτά ετοιμάστηκαν σε έναν σύντομο χρόνο με τη μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα».

Νωρίτερα, με δήλωσή του ο Δήμαρχος Ηρακλείου είχε επισημάνει ότι αυτό το αθλητικό γεγονός είναι το πρώτο μιας σειράς αθλητικών γεγονότων τα οποία θα έχουν ποικιλία και θα ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να γνωρίσουν, να ζήσουν τα τείχη και να τα εντάξουν στην καθημερινότητά τους: «Το εκπληκτικό αυτό μνημειακό συγκρότημα θα είναι μια καταπληκτική εστία

πολιτισμού και αθλητισμού. Αυτό είναι επιδίωξη μας. Η ένταξη των Τειχών στη ζωή της πόλης μπορεί να αναβαθμίσει δραστικά την ποιότητα ζωής και ήδη οι Ηρακλειώτες έχουν αρχίσει να το νιώθουν αυτό.

Έχουν αρχίσει να περπατάνε στα Τείχη και η δημιουργία τέτοιων εκδηλώσεων θα μεγαλώσει αυτή την τάση. Αλλά θα αποτελέσει και μια αφετηρία για την προβολή της πόλης, που είναι κάτι το οποίο επίσης μιας ενδιαφέρει.

Μέσα στους σχεδιασμούς μας είναι να δημιουργήσουμε, μιλώντας ειδικά για τα αθλητικά γεγονότα, γεγονότα σαν αυτό το Park Run, το πρώτο στην Ελλάδα που οργανώνεται με προδιαγραφές διεθνείς και μας εντάσσει στο παγκόσμιο δίκτυο των πόλεων Park Run. Αυτό είναι ένα γεγονός μαζικού λαϊκού αθλητισμού,

αλλά από εκεί και πέρα μπορούμε να έχουμε και αθλητικές εκδηλώσεις με πολλές διαβαθμίσεις, ακόμα και διεθνούς επιπέδου. Όλα αυτά είναι σχεδιασμοί οι οποίοι θα ξεδιπλωθούν από εδώ και πέρα».

Το παρών στο πρώτο Parkrun Heraklion έδωσαν επίσης ο Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης και ο Πρόεδρος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης Παναγιώτης Αντωνακάκης, ο οποίος έτρεξε και στον αγώνα.

Οι αγώνες Park Run είναι ένα διεθνές μοντέλο ανοιχτών δρομικών γεγονότων, που ξεκίνησε το 2004 στη Βρετανία και σήμερα λειτουργεί σε εκατοντάδες πόλεις σε ολόκληρο τον κόσμο με στόχο την διεξαγωγή ενός σταθερού, δωρεάν και ανοιχτού σε όλους δρομικού event.

Το Parkrun Heraklion, θα διεξάγεται μια φορά τον μήνα, με διαδρομή που θα έχει περάσματα και από σημεία της τάφρου, προσφέροντας μια εμπειρία που θα συνδυάζει άσκηση, θέα, ιστορία και επαφή των πολιτών με το πιο εμβληματικό μνημείο του Ηρακλείου.

Η νέα αθλητική δράση του Δήμου Ηρακλείου εντάσσεται στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) που έχει υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Κρήτης,

με σκοπό τα Τείχη να γίνουν μέρος της καθημερινότητας των ανθρώπων καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Επίσης, εντάσσεται και στις εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Ηρακλείου «Χριστούγεννα στην Πόλη 2025» και πραγματοποιείται,

μαζί με σειρά άλλων, με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού, στο πλαίσιο της ΠΣΠΑ. Στις εκδηλώσεις περιλαμβάνονται επίσης αθλητικές δράσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και εικαστικές εκθέσεις, καθώς και ένα drone show (για πρώτη φορά στο Ηράκλειο), που μπορείτε να δείτε ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.heraklionculture.gr/xmas-in-heraklion/

Το Parkrun Heraklion δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα, παρά μόνο χρονομέτρηση των δρομέων. Τα αναλυτικά αποτελέσματα θα αναρτηθούν εδώ: https://park-run.gr/