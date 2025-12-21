Καταγγελία για πυρομαχικά στο Ισραήλ μέσω Ηρακλείου!

🆘ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΩΜΟ Η ΣΥΝΕΝΟΧΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ!

⚓Η μεγαλύτερη αποστολή πυρομαχικών στο Ισραήλ εδώ και δύο χρόνια θα

περασει από το λιμάνι Ηρακλείου στις 23/12 (Τρίτη)!

Ντροπή που όλοι οι κρατικοί μηχανισμοί επιτρέπουν τα πολεμικά φορτία του

σιωνισμού να συνεχίσουν το γενοκτονικό τους έργο σε βάρος του

Παλαιστινιακού λαού.

Εκθέτουμε την εξευτελιστική συνενοχή κρατικών και

ιδιωτικών μηχανισμών στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Καλούμε τον κόσμο να

σταθεί απέναντι στα κοντείνερ του θανάτου και της σφαγής. Καλούμε την

κοινωνία να υπερασπιστεί την ανθρωπιάμε συνείδηση καιαίσθημα ευθύνης.

“Η εφημερίδα The Ditch αναφέρει αποκλειστικά ότι η μεγαλύτερη αποστολή

πυρομαχικών στο Ισραήλ από τον Οκτώβριο του 2023 πέρασε από ισπανικό

έδαφος.

⚠️Στην αποστολή των 1.605 τόνων περιλαμβάνονται οβίδες, πυρομαχικά και

χημικά στρατιωτικής ποιότητας προς το Ισραήλ με το Ocean Gladiator που

πέρασε από τα χωρικά ύδατα της Ισπανίας.

Το Ocean Gladiator απέπλευσε από τις ΗΠΑ στις 7 Δεκεμβρίου και περασε

από το Στενό του Γιβραλτάρ, μεταφέροντας 1.605 τόνους πυρομαχικών στην

IMI Systems στο Ισραήλ.

✖️Το πλοίο με αμερικανική σημαία μεταφέρει 61 εμπορευματοκιβώτια βάρους

1.345 τόνων βλημάτων βομβών που παράγονται στο εργοστάσιο της Elbit

Systems of America στο Λάντσον της Νότιας Καρολίνας. Ο παραλήπτης είναι

η αδελφή εταιρεία IMI Systems στο Ραμάτ Χασαρόν.

✖️Επίσης, στο φορτηγό πλοίο υπάρχουν περισσότεροι από 24 τόνοι συνδέσμων

πυρομαχικών M9 που στάλθηκαν από μια άλλη εταιρεία με έδρα τη Νέα Υόρκη,

την International Ordnance Technologies.

✖️Το πλοίο μεταφέρει επίσης οκτώ τόνους νιτρικού καλίου στρατιωτικής

ποιότητας που μεταφέρονται από την Barium & Chemicals Inc με έδρα το

Οχάιο και έξι τόνους θειικού βαρίου που αποστέλλονται από την Island

Pyrochemical Industries Corp.

🔻Ο Όμιλος Wieland με έδρα την βόρεια Νέα Υόρκη – μια εταιρεία που

εξόπλισε το ναζιστικό καθεστώς – έστειλε περισσότερους από 222 τόνους

ορειχάλκινων φυσιγγίων με το πλοίο στο ίδιο εργοστάσιο όπλων που ανήκει

στην Elbit Systems στο Ραμάτ Χασαρόν, σύμφωνα με αρχεία αποστολής που

αποκάλυψε το The Ditch.

⛔Αν και ο δηλωμένος προορισμός του είναι το ελληνικό λιμάνι του

Ηρακλείου, πιθανότατα θα απενεργοποιήσει το σύστημα αναγνώρισής του

κάπου μεταξύ Μάλτας και Κύπρου πριν κατευθυνθεί προς τον πραγματικό

τελικό προορισμό του, το λιμάνι Ασντόντ του Ισραήλ.

Αφού το The Ditch ανέφερε τον Οκτώβριο ότι το ίδιο πλοίο μετέφερε

πολεμικά πυρομαχικά στο Ισραήλ, απενεργοποίησε το αναγνωριστικό του στα

ανοικτά των ακτών της Κρήτης. Επανεμφανίστηκε κοντά στην Κύπρο σχεδόν

δύο εβδομάδες αργότερα, αφού είχε παραδώσει το θανατηφόρο φορτίο του στο

Ισραήλ.

Στο Ocean Gladiator επετράπη να δέσει στο ισπανικό λιμάνι της Αλχεθίρας

στις 13 Νοεμβρίου, παρόλο που βρισκόταν καθ’ οδόν από το Ισραήλ προς τις

ΗΠΑ για να συλλέξει όπλα που πιθανότατα θα χρησιμοποιηθούν από τις

ισραηλινές δυνάμεις για να διαπράξουν γενοκτονία στη Γάζα.”

Όλα τα παραπάνω έρχονται να προστεθούν στη θλιβερή λίστα

συνενοχής(παθητικής και ενεργητικής), με τη συμβολή και του Ηρακλείου

Κρήτης, στην γενοκτονία του μαρτυρικού και αντιστασιακού λαού της

Παλαιστίνης. Μας εξοργίζει,

μας ντροπιάζει αλλά και ενώνει τα κομμάτια

-για ακόμη μια φορά- των συνδέσεων των κυβερνώντων, των πολέμων και των

συμφερόντων των λίγων έναντι των πολλών,των λαών,των παιδιών, της ζωής

μας.

Μας φέρνουν ολομέτωπους με την προκλητικότητα με την οποία οι αρχές

χωρών, όπως και της Ελλάδας, αγνοούν επιδεικτικά τον αγώνα των κοινωνιών

τους για ζωή, αξιοπρέπεια και ελευθερία και με το πόσο έχουν ενωθεί

ενάντιων μας για τα κέρδη, την παγκόσμια επικράτηση και την “αρρώστια”

της υπεροχής. Δεν είμαστε τίποτα παραπάνω από αριθμοί και “υλικά” για

τους πολέμους τους!

Κυβερνώντες, κράτη, αρχές, εταιρείες κι επιχειρηματίες έχουν συνδεθεί

(διαπλακεί) διεθνώς με συγκλονιστική(ό κυνισμό) απάθεια για το συμφέρον

πάνω (από τις) στις -αναλώσιμες για αυτούς- κοινωνίες μας.

Οι σχέσεις, ο

πόνος, οι συνδέσεις, τα όνειρα κι οι ζωές μας θυσιάζονται απρόκλητα στον

βωμό του καπιταλισμού, της κυριαρχίας, του ιμπεριαλισμού και της

αποικιοκρατίας.

🔻Καταδικάζουμε τις επιλογές της ιταλικής εταιρείας Γκριμάλντι που

κατέχει τη διαχείρηση του λιμανιού του Ηρακλείου και την ιστορικά

αναίσχυντη στάση της απέναντι σε μας και στο λαό της Παλαιστίνης,

αφού

για τα κέρδη της ελλιμενίζει τάνκερ με πολεμοφόδια με προορισμό τον

σιωνιστικό άξονα, συμμετέχοντας ενεργά στην γενοκτονία των Παλαιστινίων.

Επίσης 1 χρόνο τώρα, φιλοξενεί το κρουαζιερόπλοιο Crown Iris,

που

μεταφέρει γενοκτόνους και υποστηρικτές τους στη γη μας, δίνοντας τους

την ευκαιρία να αρμενίζουν ανάμεσά μας, να θαυμάζουν αμέριμνοι τον

πολιτισμό και τη διαδρομή της Κρήτης που διαχρονικά,

τόσο έχει πονέσει

από την κατοχή, αλλά κυρίως να έχουν πρόσβαση στην αγορά γης μας.Πράγμα

που αλλάζει γεωφυσικά τις πόλεις μας αλλά και κοινωνικά τις ίδιες τις

ζωές μας.

🔻Το τελευταίο δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αν το ίδιο το ελληνικό

κράτος δεν είχε σκόπιμα φτωχοποιήσει κοινωνικά, αξιακά και οικονομικά

τον λαό και τους κατοίκους του, στέλνοντας μας μεθοδικά στην οικονομική

μετανάστευση ή την άκρατη εξαθλίωση.

🔻Καταδικάζουμε επίσης τον Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια Κρήτης που

υποκριτικά νίπτουν τας χείρας τους με τη δικαιολογία ότι “το λιμάνι

είναι ιδιωτικό και δεν έχουν δικαιοδοσία παρέμβασης” ή και συνενοχούν 2

χρόνια πλεόν σε συνεργασίες με τον παγκόσμιο άξονα γενοκτόνων,

(οικονομικά, εμπορικά, ενεργειακά, τουριστικά) χωρίς να δίνουν δεκάρα

για την Κρήτη, τις πραγματικές δυσκολίες κι αγωνίες των κατοίκων της και

την ιστορική διαδρομή της.

✊🏽Προτρέπουμε επιτέλους, να ενεργοποιηθούν οι εργαζόμενοι/ες του

λιμανιού του Ηρακλείου, να δράσουν σαν άνθρωποι, σαν γονείς, σαν κομμάτι

του κοινωνικού ιστού (παγκόσμιου και τοπικού) αλλά και σαν εργαζόμενοι

που έχουν δύναμη να αποτρέψουν ή έστω να αναδείξουν τα εγκλήματα στα

οποία βρίσκονται συνυπεύθυνες οι εταιρείες που δουλεύουν.

Οι οποίες

δίχως τη δική τους εργασία δεν θα ήταν παρά έγγραφα με υπογραφές και

σφραγίδες. Είναι όλα μπροστά μας και ξεκάθαρα και όλα δυστυχώς ενώνονται

παγκόσμια σε έναν χορό θανάτου.

Να συστρατευτούμε παγκοσμίως, εργασιακά και κοινωνικά, απέναντι στο

τέρας καταστροφής που γιγαντώνεται, περιπλέκεται και θα έρθουμε

αντιμέτωποι όλοι μας αργά ή γρήγορα.

ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΑΣ – ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΑΣ

ΛΕΥΤΕΡΙΑ, ΖΩΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ, ΑΓΩΝΑΣ, ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ. ΕΧΟΥΜΕ

ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ. ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ.

*Η ELBIT SYSTEMS αποτελεί την κύρια εταιρεία παραγωγής όπλων για το

σιωνιστικό κατοχικό καθεστώς, για την οποία μέλη της οργάνωσης Palestine

Action έχουν φυλακιστεί στην Μ.Βρετανία με καθεστώς τρομονόμου,

μιας και

κατέστρεφαν τις εγκαταστασεις της για να μειώσουν την παραγωγή τους. Οι

καταδικασμένοι αλληλέγγυοι συνάνθρωποι μας στον αγώνα ενάντια στο

σιωνισμό και την γενοκτονία του Παλαιστινιακού Λαού βρίσκονται σε πάνω

από 1 μήνα απεργία πείν

*Δεν αποτελεί καμία έκπληξη που εταιρείες που εξόπλιζαν τους Ναζί

εξοπλίζουν τώρα τους Σιωνιστές. Αποτελεί μάλιστα ακόμη μια απόδειξη πως

είμαστε στην σωστή πλευρά της ιστορίας. Η οποία επαναλαμβάνεται και τα

αντανακλαστικά μας είναι ανάγκη να οξυνθούν.

Συνέλευση αλληλεγγύης στον Παλαιστινικό λαό, Ηράκλειο