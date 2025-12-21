ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Λασίθι: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για την αντικατάσταση του δαπέδου στο Κλειστό Γυμναστήριο Αγίου Νικολάου

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Νικολάου ενέκρινε κατά τη συνεδρίαση της 19/12/2025 τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγίου Νικολάου και της Περιφέρειας Κρήτης, για την υλοποίηση της αντικατάστασης του δαπέδου του Σχολικού Κλειστού Γυμναστηρίου που βρίσκεται στην περιοχή του Ξηροκάμπου στον Άγιο Νικόλαο.

Το έργο – με τίτλο «Προμήθεια Υλικών και Εργασίες Αντικατάστασης Δαπέδου Σχολικού Κλειστού Γυμναστηρίου» – αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση νέου πλαστικού (βινυλικού) αθλητικού δαπέδου στο Κλειστό Γυμναστήριο που χρησιμοποιούν Σχολεία

του Δήμου Αγίου Νικολάου, συνολικής επιφάνειας περίπου 660 τ.μ., αντικαθιστώντας το υφιστάμενο δάπεδο που παρουσιάζει φθορές λόγω παλαιότητας και έντονης χρήσης.

Το νέο δάπεδο θα πληροί σύγχρονες ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές, θα είναι κατάλληλο για σχολική και αθλητική χρήση και θα εξασφαλίζει:
● αυξημένη ασφάλεια των αθλουμένων,
● υψηλή απορρόφηση κραδασμών,

● σωστή αναπήδηση μπάλας,
● αντοχή σε βαριά χρήση και

● δυνατότητα πολλαπλών αθλημάτων (μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ κ.ά.).

Το δάπεδο θα πληροί το ευρωπαϊκό πρότυπο (ΕΝ 14904) για αθλητικά δάπεδα εσωτερικών χώρων, θα είναι πιστοποιημένο από διεθνείς αθλητικούς οργανισμούς (όπως FIBA) και θα συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δέκα (10) ετών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 37.200 ευρώ (με ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, με την συμμετοχή και του Δήμου Αγίου Νικολάου, ο οποίος ως Φορέας Υλοποίησης, θα προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες για την άμεση υλοποίηση του έργου.

Όπως αναφέρει σχετικά ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, κ. Μανώλης Μενεγάκης:

«Η έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης για την αντικατάσταση του δαπέδου στο σχολικό κλειστό γυμναστήριο αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την αναβάθμιση των σχολικών και αθλητικών υποδομών

του Δήμου μας. Πρόκειται για ένα έργο που δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια των μαθητών και των αθλουμένων, διασφαλίζοντας σύγχρονες και ποιοτικές συνθήκες άθλησης».

