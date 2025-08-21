ΧΑΝΙΑ

Χανιά:Συνελήφθησαν 3 άτομα με κάνναβη και όπλα – Τραυματίες δύο αστυνομικοί

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθησαν- 3- ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων στα Χανιά
Κατασχέθηκαν πάνω από -7- κιλά κάνναβης και -16- δενδρύλλια κάνναβης

Επιπλέον κατασχέθηκαν καραμπίνα, φυσίγγια, 11 συσκευές εντοπισμού, ηλεκτρονικές συσκευές, το χρηματικό ποσό των 7.605 ευρώ και 8 οχήματα

Συνελήφθησαν χθες (20.08.2025) σε περιοχή των Χανίων κατόπιν συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, -3- ημεδαποί ηλικίας 49, 60 και 68 ετών κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες και χώρους που κατέχουν και χρησιμοποιούν οι ημεδαποί, όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

• -7- κιλά και -135- γραμμάρια κάνναβης
• -16- δενδρύλλια κάνναβης ύψους 1,80 μέτρων
• Μια (1) κυνηγετική καραμπίνα
• Έξι (6) φυσίγγια
• Έντεκα (11) συσκευές εντοπισμού
• Τρία (3) TABLET

• Ένα (1) DRONE
• Οκτώ (8) κάμερες παρακολούθησης
• Μια (1) ψηφιακή φωτογραφική μηχανή
• Ένας (1) πλαστικός τρίφτης περιέχων ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης
• Τρία (3) μαχαίρια.

• Μια (1) πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος
• Δυο (2) πολεμικοί όλμοι
• Μια (1) ζυγαριά ακριβείας
• Δεκαεπτά (17) συσκευές κινητής τηλεφωνίας
• Χρηματικό ποσό επτά χιλιάδων εξακόσιων πέντε ευρώ (7.605)
• Οκτώ (8) οχήματα

Στην προσπάθεια σύλληψης του 68χρονου, δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν από θραύσματα γυαλιών πόρτας και μετέβησαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και αποχώρησαν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χανίων ενώ η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων

Χανιά:Σύλληψη ατόμου για κλοπές σε Ιερούς Ναούς...

0
Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για αντιποίηση αρχής, κλοπή και παραβάσεις...

Δήμος Πλατανιά:Συνεχίζονται οι πολιτιστικές Εκδηλώσεις – Καλοκαίρι...

0
Με μεγάλη επιτυχία και προσέλευση μικρών και μεγάλων θεατών...

Χανιά:Σύλληψη ατόμου για κλοπές σε Ιερούς Ναούς...

0
Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για αντιποίηση αρχής, κλοπή και παραβάσεις...

Δήμος Πλατανιά:Συνεχίζονται οι πολιτιστικές Εκδηλώσεις – Καλοκαίρι...

0
Με μεγάλη επιτυχία και προσέλευση μικρών και μεγάλων θεατών...
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
