Δήμος Πλατανιά:Συνεχίζονται οι πολιτιστικές Εκδηλώσεις – Καλοκαίρι 2025

Με μεγάλη επιτυχία και προσέλευση μικρών και μεγάλων θεατών συνεχίζονται οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις που πραγματοποιεί και φέτος στις κοινότητες του ο Δήμος Πλατανιά και η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, για το επόμενο διάστημα συνεχίζεται ως εξής:

21/8/2025 Βούβες , Αύλειος χώρος πρώην Δημοτικού Σχολείου, ώρα 21:00

Συναυλία με τη χορωδία Ενορίας Αλικιανού “Άγιος Γεώργιος Διβόλης”

22/8/2025 Κολυμπάρι, Θεατράκι Μουσείου Αλιείας, ώρα 21:00

Η παράσταση “Η ιστορία της γιαγιάς”, μια αληθινή ιστορία για ένα μωρό που γεννήθηκε όταν η οικογένεια της έφυγε από τη Σμύρνη και πως μεγάλωσε εκείνα τα δύσκολα χρόνια.

23/8/2025 Πανέθημος, Πλατεία , ώρα 21:00

10η Βραδιά Οινογευσίας με κρασιά χωρικής οινοποίησης

25/8/2025

• Γεράνι, Αύλειος χώρος Δημοτικού Σχολείου , ώρα 21:00

Παράσταση Καραγκιόζη με τον Νίκο Μπλαζάκη

• Γλώσσα, Πλατεία Μοθιανών, ώρα 21:00

Μουσική βραδιά με τους “Εντέχνως Λαϊκούς”

27/8/2025

• Αγία Παρασκευή Πολεμαρχίου, θέση Λιμνί, ώρα 21:00

Βραδιά ποίησης και μουσικής, με μελοποιημένα ποιήματα

• Μάλεμε, αύλειος χώρος Ι.Ν Αγίου Αντωνίου, ώρα 21:00

“Καφενείον ο Σταθμός”, μικρή θεατρική παράσταση με τραγούδια ρεμπέτικου ρεπερτορίου και ιστορίες “της πιάτσας”.

Σε όλες τις εκδηλώσεις η είσοδος είναι ελεύθερη.

Το Φεστιβάλ «Καλοκαίρι 2025 ,Πολιτιστικές Εκδηλώσεις» και «Γη – Πολιτισμός – Τουρισμός», διοργανώνονται από τον Δήμο Πλατανιά και την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Πλατανιά, με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης και υλοποιούνται με τη συνεργασία των Τοπικών Συμβουλίων και των Πολιτιστικών Συλλόγων.

Μπορείτε να ενημερώνεστε για το σύνολο των εκδηλώσεων στον Δήμο Πλατανιά μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου στον παρακάτω σύνδεσμο :

https://explorechania.gr/events/platanias