Νίκος Αντωνακάκης : Τα προβλήματα της υποβάθμισης από τη διάβρωση της ακτής της Αγίας Πελαγίας δεν μπορούν να περιμένουν.

Πρωτοβουλία για συνάντηση με τους επαγγελματίες της περιοχής.

Ο Νίκος Αντωνακάκης, Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κεφαλογιάννη απέστειλε επιστολή στην Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αγίας Πελαγίας, καλώντας τη σε συνδιοργάνωση συνάντησης εργασίας με στελέχη του γραφείου του Ηρακλειώτη Βουλευτή, σχετικά με τις εξελίξεις στη δρομολόγηση παρεμβάσεων και δράσεων για την αντιμετώπιση της υποβάθμισης της ακτής της περιοχής.

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής :

Προς : Την Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αγίας Πελαγίας, Δήμου Μαλεβιζίου

Θέμα : Αίτημα για συνάντηση εργασίας σχετικά με τη διάβρωση της ακτής της Αγίας Πελαγίας.

Κυρία Πρόεδρε,

Είναι γνωστό ότι, οι πλημμύρες και η διάβρωση της ακτής είναι οι δύο όψεις του ίδιου προβλήματος, της υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος της Αγίας Πελαγίας, το οποίο αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα με τα κατάλληλα συντονισμένα και αποτελεσματικά μέτρα, θα οδηγήσει σε οδυνηρές συνέπειες για τη ζωή των ανθρώπων αλλά και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Το πρόβλημα, όπως γνωρίζετε, είναι διττό.

Αφορά αφενός στη μελετητική ωριμότητα των απαιτούμενων παρεμβάσεων και αφετέρου στην εξασφάλιση της απαραίτητης χρηματοδότησης.

Δεδομένου ότι, έχει παρέλθει αρκετό χρονικό διάστημα από την ανακοίνωση της σχετικής χρηματοδότησης από την Κυβέρνηση, είναι πλέον πολύ σημαντικό να αποτυπωθεί στην πράξη η πορεία και εξέλιξη των περαιτέρω διαδικασιών για τη δρομολόγηση των απαραίτητων παρεμβάσεων, προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα και να γίνουν οι προσήκουσες συντεταγμένες θεσμικές παρεμβάσεις από τους εκπροσώπους της τοπικής Κοινωνίας, κατά λόγω αρμοδιότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, ως στελέχη του πολιτικού γραφείου του Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Κεφαλογιάννη, παίρνουμε την πρωτοβουλία να σας καλέσουμε στη συνδιοργάνωση συνάντησης εργασίας εντός του μηνός Σεπτεμβρίου 2025, κατά την οποία θα συζητηθούν όλες οι τεχνικές και διαδικαστικές πτυχές του κρίσιμου αυτού ζητήματος και προκειμένου στη συνέχεια να ενημερωθεί ο Βουλευτής καθώς και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος, για περαιτέρω ενέργειες, εφόσον απαιτηθούν.

Αναγνωρίζοντας την ασφυκτική πίεση του κλάδου σας λόγω της τουριστικής περιόδου, παρακαλούμε για τον εκ μέρους σας ορισμό ημερομηνίας της εν θέματι συνάντησης εργασίας, ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή επικοινωνία και συμμετοχή των εμπόρων, των επαγγελματιών της εστίασης, εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όλων των φορέων και ενδιαφερομένων μερών αλλά και της τοπικής κοινωνίας της Αγίας Πελαγίας.

Σε περίπτωση που κρίνετε ότι, είναι ανέφικτη η πραγματοποίηση της παραπάνω συνάντησης εργασίας εντός μηνός Σεπτεμβρίου 2025, παρακαλούμε να μας προτείνετε τη συντομότερη δυνατή ημερομηνία διεξαγωγής της τόσο σημαντικής εκδήλωσης, για το κρίσιμο αυτό θέμα που απασχολεί τον κλάδο σας αλλά και συνολικά τον τόπο σας, αυτόν τον υπέροχο τουριστικό προορισμό για όλους του Ηρακλειώτες και όχι μόνο.

Αναμένοντας την άμεση ανταπόκρισή σας, παραμένω στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνηση.

Ευχαριστώ

Με εκτίμηση

Νίκος Αντωνακάκης