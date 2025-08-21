Τα Χανιά παίρνουν τη σκυτάλη στον εφετινό κύκλο των Τουρνουά 3×3 Basketball Cretan Series by choco BIG , ώστε να συμπληρωθεί, αλλά όχι και να ολοκληρωθεί ακόμη η διασπορά τους απανταχού της κρητικής γης.

Οι αγώνες σε αυτή την ένατη κατά σειρά διοργάνωση του 2025 θα διεξαχθούν στον χώρο των γηπέδων Τένις του Εθνικού Σταδίου Χανίων, το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Αυγούστου.

Όπως συνέβη και στους προηγούμενους οκτώ σταθμούς της εφετινής σεζόν (Μοίρες, Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Αγιές Παρασκιές, Σητεία, Οροπέδιο Λασιθίου. Ανώγεια), το 9ο Τουρνουά 3×3 Basketball Cretan Series by choco BIG αναμένεται να συγκεντρώσει πλήθος ομάδων και παικτών που είναι έτοιμοι να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους και να ανεβάσουν την ένταση, την οποία ούτως ή άλλως προϋποθέτει, επιτάσσει και απαιτεί το ύφος του αθλήματος.

Το 9ο Τουρνουά 3×3 Basketball Cretan Series by choco BIG συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Χανίων και τη Nets Sports Events με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Στέλιος Μιχαηλάκης: «Προέχουν

η ψυχική και η σωματική υγεία των παιδιών»

«Ο αθλητισμός αποτελεί μια βασική προτεραιότητα του Δήμου Χανίων, άλλωστε η πόλη μας έχει δημιουργήσει παράδοση στα σπορ και διαθέτει την ανάλογη κουλτούρα» τόνισε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Στέλιος Μιχαηλάκης.

«Όπως και πέρυσι, διοργανώνουμε και πάλι το Τουρνουά 3×3 Basketball Cretan Series by choco Big που θα αποτελέσει πόλο έλξεως τόσο για τα παιδιά, όσο και για τους ενήλικες, σε επίπεδο συμμετοχής, αλλά και παρακολούθησης των αγώνων. Το 3×3 Basketball αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια, είναι ελκυστικό, δημοφιλές και αποτελεί ευχάριστη ενασχόληση και μια δημιουργική διέξοδο από τα προβλήματα της καθημερινότητας.

Για τον Δήμο Χανίων τέτοιες εκδηλώσεις και διοργανώσεις εντάσσονται σε έναν στρατηγικό άξονα, με στόχο την προστασία της σωματικής και κυρίως της ψυχικής υγείας των παιδιών και όλων των πολιτών».

Το πρόγραμμα και οι διαγωνισμοί

Η αυλαία της δράσης στο Εθνικό Στάδιο Χανίων θα ανοίξει στις 17:00 του Σαββάτου και το πρόγραμμα του διημέρου περιλαμβάνει αγώνες στις κατηγορίες κάτω των 11, κάτω των 13, κάτω των 15, κάτω των 18 και άνω των 18 ετών, ενώ- όπως συνέβη και πέρυσι στα Χανιά, που έχουν δημιουργήσει ισχυρή παράδοση και κουλτούρα στο μπάσκετ γυναικών- αναμένεται πολυπληθής παρουσία κοριτσιών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης και τους καθιερωμένους και πάντοτε συναρπαστικούς διαγωνισμούς τρίποντων και ελευθέρων βολών.

Τα Τουρνουά 3×3 Basketball Cretan Series by Choco BIG αποτελούν μια πολύ ενδιαφέρουσα, ανταγωνιστική, δελεαστική και φαντασμαγορική διοργάνωση, που προσφέρει την ευκαιρία της δωρεάν συμμετοχής σε παίκτες και παίκτριες απ’ όλη τη γκάμα των ηλικιών.

Οι αγώνες των Τουρνουά 3×3 Basketball Cretan Series by Choco BIG διεξάγονται στα πλέον σύγχρονα και εγκεκριμένα από τη FIBA δάπεδα/γήπεδα, με τις ειδικές για το άθλημα μπάλες, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς και με όλους τους κανόνες ασφαλείας για τους αγωνιζόμενους και τους θεατές.

Οι χορηγοί και η ενίσχυση του ΑΣΚΑ

Χρυσοί χορηγοί των Τουρνουά 3×3 Basketball Cretan Series είναι η Fresh Snack και το Choco BIG και υποστηρικτές τα Σούπερ Μάρκετ ΦΑΙΣΤΟΣ, η Εταιρεία Ανταλλακτικών ΓΑΛΑΤΙΑΝΟΣ και η Εταιρεία Εμφιάλωσης Coca-Cola 3E.

Χορηγός Επικοινωνίας του Τουρνουά είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός up 92.9fm.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή σκανάροντας το QR code της αφίσας.

Στην εφετινή σεζόν τα Τουρνουά 3×3 Basketball Cretan Series by choco BIG υποστηρίζουν το Αθλητικό Σωματείο Κινητικά Αναπήρων (Α.Σ.Κ.Α.) Ηράκλειο στο οποίο διατίθενται τα έσοδα από την προαιρετική αγορά των αγωνιστικών φανελών με το συμβολικό τίμημα των τριών ευρώ.

Μετά την πόλη των Χανίων, επόμενο σταθμό των Τουρνουά 3×3 Basketball Cretan Series by choco BIG θα αποτελέσει, στις 30 και 31 Αυγούστου, η Παλαιόχωρα Χανίων, ενώ η αυλαία θα πέσει στις 13 Σεπτεμβρίου στη Νεάπολη Λασιθίου.

Το δημοφιλέστερο αστικό

άθλημα του πλανήτη!

Χαράς ευαγγέλια λοιπόν για τους φίλους του μπάσκετ στα Χανιά και απανταχού της Κρήτης: για όλους τους φίλους του μπάσκετ, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, προϋπηρεσίας στα γήπεδα και αγωνιστικής καριέρας, καθόσον εδώ ακριβώς έγκεινται η ιδιαιτερότητα, η φιλοσοφία και η κινητήρια δύναμη του 3×3 Basketball.

Είναι ένα παιχνίδι για όλους!

Το 3×3 Basketball εξαπλώνεται ραγδαίως και μανιωδώς, έχει ήδη εγγράψει δυο παρουσίες σε διοργανώσεις Ολυμπιακών αγώνων (2021, 2024), προσελκύει διαρκώς νέους φίλους και αυτή τη στιγμή θεωρείται ως το πιο αναπτυσσόμενο και δημοφιλές αστικό άθλημα σε όλο τον πλανήτη!