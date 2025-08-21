Σε φάση ωρίμανσης το καζίνο στις Γούρνες – Συστήνεται Ομάδα Εργασίας από την ΕΕΕΠ

Το έργο του ολοκληρωμένου τουριστικού συγκροτήματος με καζίνο (Integrated Resort Casino – IRC) στην Κρήτη προχωρά στο επόμενο στάδιο υλοποίησης, με την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) να συγκροτεί Ειδική Ομάδα Εργασίας, με στόχο να μελετήσει και να εισηγηθεί το απαραίτητο θεσμικό και τεχνικό πλαίσιο για την προκήρυξη της σχετικής άδειας.

Η έναρξη του Διεθνούς Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη του παραχωρησιούχου αναμένεται να σηματοδοτήσει την τελική φάση της διαδικασίας, με τις προπαρασκευαστικές ενέργειες να επιταχύνονται από την ΕΕΕΠ τους επόμενους μήνες.

Θεσμική προετοιμασία για τον νέο διαγωνισμό

Η ΕΕΕΠ με την απόφαση συγκρότησης Ομάδας Εργασίας επιχειρεί να διασφαλίσει την ορθή και αποτελεσματική προετοιμασία για τη χορήγηση της άδειας IRC, σε περιοχή εκτός Αττικής. Πρόκειται για μια διαδικασία ανάλογης πολυπλοκότητας με αυτή που προηγήθηκε στο Ελληνικό, αλλά με αρκετές ιδιαιτερότητες, κυρίως λόγω της τοπικής δυναμικής της Κρήτης, του χαρακτήρα της τουριστικής επένδυσης και της ανάγκης για ολοκληρωμένο σχεδιασμό.

Γούρνες: Ο τουριστικός «μαγνήτης» της Κρήτης

Η περιοχή των Γουρνών, στα ανατολικά του Ηρακλείου, αποτελεί εδώ και χρόνια βασικό άξονα ανάπτυξης τουριστικών επενδύσεων. Η παραχώρηση του ακινήτου από το ΤΑΙΠΕΔ και η δρομολόγηση της κατασκευής ενός IRC έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον ελληνικών και διεθνών παικτών της αγοράς του gaming και της φιλοξενίας.

Ποιο είναι το έργο της Ομάδας Εργασίας

Η Ομάδα Εργασίας θα έχει ως αποστολή:

Τη μελέτη των υφιστάμενων προβλέψεων του νόμου 4002/2011 και του πλαισίου για την αδειοδότηση IRC.

Την αξιολόγηση των αναγκών και προσαρμογών στο ρυθμιστικό πλαίσιο, βάσει της εμπειρίας του Ελληνικού.

Τη σύνταξη εισήγησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΕΠ για τη διενέργεια του νέου διαγωνισμού αδειοδότησης.

Ποιοι συμμετέχουν:

Η Ομάδα απαρτίζεται από στελέχη με εξειδίκευση σε νομικά, τεχνικά και κανονιστικά θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία καζίνο, ενώ ενδέχεται να συνεργαστεί και με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Η σύνθεσή της διασφαλίζει επάρκεια τόσο στη χάραξη στρατηγικής όσο και στην τεχνική υλοποίηση του project.

Η Ομάδα θα καταθέτει ανά εξάμηνο Ενδιάμεσες Εκθέσεις Προόδου, ενώ προβλέπεται και η σύνταξη Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης με την ολοκλήρωση του έργου. Οι υπηρεσιακές μονάδες της ΕΕΕΠ και οι εξωτερικοί φορείς θα λειτουργούν υποστηρικτικά, στο πλαίσιο ενιαίου σχεδιασμού που διασφαλίζει τη διαφάνεια και τη θεσμική πληρότητα του εγχειρήματος.

Το οικονομικό αποτύπωμα της απόφασης δεν επηρεάζει τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ προβλέπεται εκτιμώμενη δαπάνη 30.000 ευρώ για το 2025, με πλαφόν ετήσιας επιβάρυνσης έως 100.600 ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕΕΠ. Τα ποσά καλύπτουν πρόσθετες αποδοχές και αμοιβές των μελών της Ομάδας, τα οποία επιλέγονται με βάση διαφάνεια, εμπειρία και συνάφεια αντικειμένου.

Με το βλέμμα στο επόμενο βήμα της αγοράς καζίνο

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της ΕΕΕΠ για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου εποπτείας των παιγνίων και τη διαμόρφωση ενός υγιούς επενδυτικού περιβάλλοντος. Μετά την επιτυχημένη πορεία της διαδικασίας για το IRC στο Ελληνικό, η ΕΕΕΠ επιδιώκει να αξιοποιήσει την εμπειρία και να δημιουργήσει ένα πλαίσιο που θα προσελκύσει σοβαρές επενδύσεις και στην περιφέρεια.

Στόχος: Ανάπτυξη, τουρισμός και νέα έσοδα

Η λειτουργία IRC στην Κρήτη εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την τοπική οικονομία, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα τονώσει τα δημόσια έσοδα από τον κλάδο των παιγνίων. Παράλληλα, εντάσσεται στο στρατηγικό αφήγημα για περιφερειακή ανάπτυξη και αποκέντρωση επενδύσεων στον τουρισμό υψηλής προστιθέμενης αξίας.