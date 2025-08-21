Ηράκλειο:Είχε στην κατοχή του πάνω από μισό κιλό κάνναβη

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων στο Ηράκλειο

Κατασχέθηκαν πάνω -700- γραμμάρια κάνναβης

Επιπλέον κατασχέθηκαν -2- δενδρύλλια κάνναβης κυνηγετικό όπλο και φυσίγγια

Συνελήφθη χθες (20.08.2025) το πρωί σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου, 38χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 38χρονου.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• -717,23- γραμμάρια κάνναβης

• -2- δενδρύλλια κάνναβης σε πλήρη ανάπτυξη ύψους ενός μέτρου,

• κυνηγετικό όπλο και

• -51- φυσίγγια.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου