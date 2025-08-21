Δήμος Ηρακλείου:Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης ογκωδών και άλλων απορριμμάτων

Επαναλειτουργεί το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης ογκωδών και άλλων απορριμμάτων

Ξεκίνησε ο Διεθνής Διαγωνισμός

για την μεταρρύθμιση της καθαριότητας στον Δήμο Ηράκλειου

Με όλα τα διαθέσιμα μέσα και το προσωπικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας και επιπλέον ενισχύσεις από την Τεχνική Υπηρεσία και την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, ξεκίνησε από τα ξημερώματα της Τετάρτης 20/8 η μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης ογκωδών και άλλων απορριμμάτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Ηρακλείου.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε ώστε να συμπέσει χρονικά με την πρώτη μέρα επαναλειτουργίας του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ηρακλείου (το οποίο παρέμενε κλειστό από τις 29/7 εξαιτίας μηχανικής βλάβης όπως είχε ανακοινώσει η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίηση Ανακύκλωσης) και πλέον στόχος είναι η ομαλοποίηση της αποκομιδής με την πλήρη εκτέλεση των δρομολογίων στον συντομότερο δυνατό χρόνο.

Επίσης, όπως ανακοινώθηκε από την Δημοτική Αρχή, ο Διεθνής Διαγωνισμός για την μεταρρύθμιση της καθαριότητας και την εφαρμογή μεικτού συστήματος με την προσθήκη εξωτερικού συνεργάτη δημοσιεύθηκε στις 18/8 στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, τις αμέσως επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί και το σχέδιο – γέφυρα για την αποκομιδή από τώρα μέχρι την εγκατάσταση του εξωτερικού συνεργάτη.