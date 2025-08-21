Ηράκλειο:Σύλληψη ατόμου με ναρκωτικά και όπλα

Σύλληψη ημεδαπού για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων

Συνελήφθη χθες (20.08.2025) το πρωί σε περιοχή του Δήμου Φαιστού, 40χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων.

Ειδικότερα, από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία και αποθηκευτικούς χώρους του ημεδαπού κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία (3) δενδρύλλια κάνναβης στο στάδιο της ανάπτυξης, ύψους έως δύο (2) μέτρα, γυάλινο βάζο που περιείχε σπόρους κάνναβης, ξύλινο κουτί με υπολείμματα κάνναβης, μαχαίρι, πτυσσόμενο μεταλλικό γκλοπ.

Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.