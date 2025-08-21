Ηράκλειο:Εννέα νέες προσλήψεις στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας προχώρησε σε εννέα (9) νέες προσλήψεις προσωπικού για τη στελέχωση των Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες, ενισχύοντας ουσιαστικά, την προσχολική φροντίδα.

Οι προσλήψεις αφορούν σε μία (1) θέση ΠΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας και οκτώ (8) θέσεις ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων στο πλαίσιο της δράσης: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στην Κρήτη (σχολικό έτος 2024-2025)», με Κωδικό ΟΠΣ 6016682, που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα “Κρήτη 2021-2027”.

Το προσωπικό καλωσόρισε σήμερα, στο Δημοτικό Κατάστημα Αρκαλοχωρίου, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Νίκου Μπελενιώτη, των Αντιδημάρχων Γρηγόρη Καλογερίδη και Όλγας Δραμουντάνη και του προσωπικού του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, οι οποίοι ευχήθηκαν στις νέες υπαλλήλους καλή επιτυχία στα καθήκοντα τους.

Με στόχο τη διασφάλιση των καλύτερων δυνατών συνθηκών στις Δομές Προσχολικής Αγωγής, το νέο προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης. Σημαντικό είναι επίσης ότι οι 9 αυτές προσλήψεις γίνονται σε συνέχεια των 9 που πραγματοποιήθηκαν τον Νοέμβριο του 2024, με αποτέλεσμα οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου να έχουν ενισχυθεί μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο με συνολικά 18 νέα άτομα προσωπικό, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τη δυναμική τους. Υπενθυμίζεται επίσης ότι από τη νέα χρονιά με εκτιμώμενο χρόνο έναρξης τον Οκτώβριο, θα λειτουργεί και ο νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός ολοκληρωμένης Φροντίδας στο Καστέλλι.

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, δήλωσε: «Η συνεχής ενίσχυση των Δομών Προσχολικής Αγωγής του Δήμου μας αποτελεί για εμάς προτεραιότητα. Με τις νέες προσλήψεις, μπορούμε να εξυπηρετήσουμε περισσότερα παιδιά και οικογένειες, προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες φροντίδας και εκπαίδευσης. Παράλληλα, δημιουργούνται οι βάσεις για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό των δομών, ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια στις σύγχρονες ανάγκες των γονιών και να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. Στόχος μας είναι οι δομές αυτές να συνεχίσουν να αποτελούν έναν αξιόπιστο πυλώνα στήριξης για την τοπική κοινωνία».

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Γρηγόρης Καλογερίδης υπογράμμισε: «Η ενίσχυση των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου μας, αναβαθμίζει ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες για τα παιδιά και τις οικογένειες τους, εξασφαλίζοντας συνθήκες ασφάλειας, φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης».