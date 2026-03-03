Χανιά:Τιμητική βραδιά για τους εκπαιδευτικούς που αφυπηρέτησαν το 2025 στο Πνευματικό Κέντρο

Τιμητική βραδιά εκπαιδευτικών που αφυπηρέτησαν το 2025
Το διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Νομού Χανίων, σας προσκαλεί σε μια βραδιά, όπου θα τιμηθεί η προσφορά των συναδέλφων
μας που αφυπηρέτησαν το 2025 , στην αίθουσα του 2ου ορόφου του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΝΙΩΝ,
την ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΜΑΡΤΗ 2026 και ώρα 19.30.
Τη βραδιά θα πλαισιώσει μουσικά η “ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ” με τον Κώστα Καλύβα.
