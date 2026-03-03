Αναζήτηση
Χανιά:Τιμητική βραδιά για τους εκπαιδευτικούς που αφυπηρέτησαν το 2025 στο Πνευματικό Κέντρο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τιμητική βραδιά εκπαιδευτικών που αφυπηρέτησαν το 2025
Το διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Νομού Χανίων, σας προσκαλεί σε μια βραδιά, όπου θα τιμηθεί η προσφορά των συναδέλφων
μας που αφυπηρέτησαν το 2025 , στην αίθουσα του 2ου ορόφου του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΝΙΩΝ,
την ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΜΑΡΤΗ 2026 και ώρα 19.30.
Τη βραδιά θα πλαισιώσει μουσικά η “ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ” με τον Κώστα Καλύβα.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
